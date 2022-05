Flüchtlingen beim Einleben helfen

Mittlerweile leben knapp 30 ukrainische Geflüchtete in Alling. Es sind vorwiegend Mütter mit Kindern, wie aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervorgeht.

Alling – Die meisten seien bei privaten Gastfamilien untergebracht. Kürzlich gab es eine Willkommensveranstaltung mit einer klaren Botschaft: Wir wollen alle zusammen helfen und niemanden alleine lassen.

Gastgeber waren Helmut Beck (Pastoralreferent der Kirche), Markus Nave (Vorsitzender des Pfarrgemeinderates), Walter Herz (Vorsitzender der Kirchenverwaltung und Sozialreferent im Gemeinderat) und Bürgermeister Stefan Joachimsthaler. Ebenfalls gekommen war Katharina Fürst, Leiterin der Grundschule. Sie unterstützte bei Fragen rund um den Schulbesuch.

Mit Dolmetscher

Dank eines Dolmetschers – ein Allinger Bürger, der ehrenamtlich half – konnten viele Fragen sofort beantwortet werden. Als größte Anliegen der ukrainischen Gäste stellte sich heraus: „Wo kann ich Deutsch lernen?“ und „Wie und wo kann mein Kind die Schule besuchen?“

Mittlerweile bietet die Biburgerin Adelheid Utters-Adam zweimal wöchentlich ehrenamtlich Deutsch-Unterricht für die ukrainischen Erwachsenen an. Die Jüngeren können sich an der Grundschule eingewöhnen, bevor die Schulpflicht besteht. Ältere Schüler können Willkommensgruppen im Germeringer Max-Born-Gymnasium besuchen.

Informationen gab es aber nicht nur an diesem Nachmittag. Diese kommen auch per E-Mail-Verteiler vom Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung. Auf der Internetseite www.alling.de gibt es eine „Ukraine“-Seite, auf der Formulare verlinkt sind und hilfreiches Wissen dreisprachig übermittelt wird.

Weil diese erste Zusammenkunft so gut angenommen wurde, lädt der Pfarrgemeinderat zu offenen Treffen ein: Vorerst jeden Samstag öffnet das Pfarrheim von 15 bis 17 Uhr. Ukrainische Geflüchtete, Gastfamilien und Allinger Bürger sind eingeladen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, Tipps und Infos weiterzugeben und Unterstützung und Hilfe anzubieten.

Sachspenden-Sammelstelle in Biburg

Auch in Alling war die Welle der Hilfsbereitschaft riesig. „Ich bin bewegt von so viel Solidarität. Herzlichen Dank an alle Bürger für die Spenden und an die toll organisierten Helfer, die sich so schnell und unkompliziert zusammengefunden und abgestimmt haben“, sagt Bürgermeister Stefan Joachimsthaler. Jede Menge Hilfsgüter sind für die Organisation „Brucker helfen der Ukraine“ zusammengekommen. Mittlerweile gibt es eine Sammelstelle in Biburg auf dem Braumiller-Hof, Am Mitterfeld. Geöffnet ist am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr. Informationen auf www.brucker-helfen-der-ukraine.de und auf der Gemeindeseite www.alling.de.

