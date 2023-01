Im Rewe-Supermarkt: Das Allinger Bücherregal steht wieder bereit

Von: Eva Strauß

Teilen

Freuen sich über das wiederbelebte Bücherregal im Supermarkt (v.l.): Marktleiter Aleksandar Ristic und Bürgermeister Stefan Joachimsthaler. © mm

Viele Allinger haben es vermisst, nun ist es endlich wieder in Betrieb: das öffentliche Bücherregal im Eingangangsbereich des Rewe-Supermarktes.

Alling – Einige Bücher stehen schon auf den Regalbrettern und warten darauf, gelesen zu werden. Ein Leitungswechsel beim Supermarkt machte es möglich.

Aus Platzgründen hatte das Regal im vergangenen Jahr aus dem Eingangsbereich entfernt werden müssen. Das wollte die damalige Leitung so. Seitdem suchte die Gemeindeverwaltung nach einen neuen passenden Standort.

Seit Januar gibt es einen neuen Chef im Rewe-Markt, Aleksandar Ristic. Auf Bitte von Bürgermeister Stefan Joachimsthaler hat dieser sofort zugestimmt, wieder ein Bücherregal dort aufzustellen. Joachimsthaler hat das gute Stück kurzerhand spendiert – und schon gleich Bücher mitgebracht. Der Bauhof hat am selben Tag noch das Möbel und die Regalböden fixiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nun können die Allinger wieder Bücher hineinstellen oder mit nach Hause nehmen. Der Bürgermeister bittet in diesem Zusammenhang: „Die Bücher müssen in einem wirklich guten Zustand sein. Am besten fragt man sich selbst: Würde ich das Buch so noch jemandem schenken? Würde ich ein fremdes Buch in diesem Zustand mitnehmen?“

Um Vandalismus vorzubeugen, wird vom Rathaus-Team regelmäßig jemand vorbeischauen und sich vergewissern, dass der Bücherschätzeschrank ordentlich aussieht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.