Allings Bolzplatz: Antrag für Ratsbegehren überreicht

Von: Eva Strauß

Bei der Übergabe (v.l.): Karl Wörl, Hubert Winkler, Hans Friedl, Bürgermeister Stefan Joachimsthaler, Thomas Muderlak, Florian Naßl und Jakob Kiemer. Nicht auf dem Bild sind Walter Herz, Erich Heinz und Hans Ludwig. © mm

Eine große Mehrheit des Allinger Gemeinderates hat am Samstag ein Ratsbegehren auf den Weg gebracht.

Alling – Es trägt den Titel „Sichert die Kinderbetreuung der Gemeinde Alling“ und ist der Gegenentwurf zum Bürgerbegehren „Rettet den Allinger Schulsportplatz“.

Zehn Gemeinderäte – parteiübergreifend – haben das Begehren unterschrieben. Sie halten am geplanten Neubau des Kindergartens auf dem Sportplatz an der Parsbergstraße fest. Das Bürgerbegehren hingegen fordert, den Platz grundsätzlich nicht zu bebauen und alternative Standorte zu finden. Das Bauvergabeverfahren für den Neubau läuft bereits.

Die Befürworter des Ratsgehren argumentieren, dass schon jetzt der Bedarf an Kindergartenplätzen kaum mehr gedeckt werden kann. Bereits heute sei ein Teil der Kinder notdürftig und teuer in Containeranlagen untergebracht. Der von den Gegnern des Kinderhauses als mögliche Alternative ins Feld geführte Waldkindergarten sei irreführend. Denn dessen Plätze seien keine offiziellen Kindergartenplätze. Zudem stehe dessen Umsetzung wegen viel zu hoher laufender Kosten noch in den Sternen.

E-Jugend-Spielfeld bleibt

Entscheidend sei darüber hinaus, dass das geplante Kinderhaus nicht den ganzen Bolzplatz einnehme. Ein vollwertiges E-Jugend-Fußballfeld bleibe übrig, ebenso der Hartplatz. Zudem führe eine Neuplanung zu extrem hohen Kosten. Bereits genehmigte Fördermittel von 3,2 Millionen Euro wären verloren, wenn der Bau nicht 2022 starten würde.

Ihre Sicht der Dinge wollen die Gegner des Kinderhausneubaus bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 17. März, um 20 Uhr in der Allinger Sporthalle darlegen. Es soll über den Verlauf, den aktuellen Stand und die weiteren Schritte bezüglich des Bürgerbegehrens informiert werden. Zudem werden mögliche Alternativen für die Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen in der Gemeinde Alling aufgezeigt. Im Anschluss an den Vortrag sind Tischgespräche im Dialogformat geplant.

Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Das Hygienekonzept sieht Platz für rund 100 Besucher vor. Sollten mehr kommen, bieten die Veranstalter an, den Vortrag am gleichen Abend ein zweites Mal zu halten. Zusätzlich kann er ab Freitag, 18. März, auf www.buergerbegehren-alling22.de eingesehen werden. es

