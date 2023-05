Umfangreiche Studie mit vielen Themen: So geht es Allings Senioren

Die älteren Allinger fühlen sich wohl und kommen zurecht in ihrer Gemeinde. Es gibt aber auch Defizite.

Alling – Dies lässt sich aus der Seniorenbefragung schließen, die von angehenden Soziologinnen der Universität Erlangen durchgeführt wurde. Mit der Nahversorgung sind die Senioren zufrieden, mit der ärztlichen Versorgung jedoch nicht.

Die besten Noten

Die besten Noten gibt die Generation 60 plus den Angeboten für ältere Menschen insgesamt und den Einkaufsmöglichkeiten für den Grundbedarf. Die Stabilität der Internetverbindungen und der – allerdings nur von einer Minderheit genutzte – öffentliche Nahverkehr seien in Ordnung, so die Bewertung. Doch mit der ärztlichen Versorgung ist eine Mehrheit nicht zufrieden. Dies nicht wegen des vor Ort praktizierenden Allgemeinmediziners, sondern weil Apotheke, Fachärzte, therapeutische und pflegerische Angebote fehlen. Immer wieder wird genannt, dass man sich eine ambulante Krankenpflege sowie Hilfen im Haushalt und im Garten wünscht.

Pflege des Gartens

Für drei Viertel der Antwortenden ist der Alltag zwar zuhause (noch) gut zu handeln. Probleme machen einigen aber das Treppensteigen und die Pflege des jetzt zu großen Gartens. Altersgerechte Umbauten im eigenen Heim kann sich dennoch nur eine knappe Mehrheit vorstellen. Eine Art Betreutes Wohnen wünscht man sich: „Generell mehr Wohnungen für alte Leute, die nicht wissen, wo sie hin sollen – bevor sie ins Heim gehen“, hieß es in einem der acht gesondert geführten Einzel-Interviews. Altenheim oder Seniorenresidenz kommt dagegen nur für eine Minderheit in Frage, irgendwann einmal zu den eigenen Kindern zu ziehen, ist für 86 Prozent gar keine Option. Obwohl die meisten es nicht weit hätten: Bei 41 Prozent lebt der Nachwuchs auch in Alling, bei einem weiteren Drittel in einem Umkreis von 25 Kilometern.

Gefahren des Internets

Fast 95 Prozent fühlen sich sicher im Heimatort, vor den „Gefahren des Internets“ glaubt sich jedoch jeder Achte nicht ausreichend geschützt. Besonders Frauen, fast 18 Prozent, wünschen gar keinen Zugang ins elektronische Netz. Nicht mal jeder Zehnte beantwortete die 32 Fragen online.

Persönliche Kontakte sind wohl wichtiger: Fast 90 Prozent kennen in Alling genug Mitbürger, denen sie sich verbunden fühlen. „Wenn ich beim Einkaufen Menschen treffe und man spricht ein paar Worte, dann gibt mir das ein Gefühl von zuhause sein“, erzählte ein Befragter.

Mit dem Auto

Aus einer Fülle von Daten noch einige weitere: Fünf von sechs älteren Allingern sind normalerweise mit dem Auto unterwegs, außerdem gibt es mehr Fußgänger (65 Prozent) als Radler (38). Der ÖPNV, obwohl die Busverbindungen als verbessert gelobt werden, spielt kaum (23 Prozent) eine Rolle. Über 82 Prozent brauchen keine Hilfsmittel wie Gehstock oder Rollator, um mobil zu sein. Auf der anderen Seite gibt es knapp vier Prozent, die ihr Haus kaum oder gar nicht mehr verlassen.

Interessant auch, dass über die Hälfte Angebote für Ältere (von Kirche, Nachbarschaftshilfe, Sportvereinen) zwar kennt, sie aber nicht nutzen will. Die Senioren wünschen sich vor allem mehr Bildung und Kultur (Vorträge, Ausflüge) und Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität, etwa auf einem Trimm-Dich-Pfad oder einem Boule-Platz.

Wer hat an der Befragung teilgenommen?

Fast die Hälfte (515 von 1107) der angeschriebenen Allinger hat an der Befragung teilgenommen. Die Frauen waren knapp in der Mehrheit, die 70- bis 80-Jährigen leicht überrepräsentiert. Dass schon 60-Jährige um ihre Meinung gebeten wurden – insgesamt jeder Fünfte war noch berufstätig –, war ausdrücklich gewollt, da man für die fernere Zukunft planen möchte. Dass wohl eher die noch Aktiven und Agilen teilgenommen haben als jene, die vielleicht schon größere Sorgen haben, lässt sich bei dieser Art von Erhebung nicht vermeiden.



Die Befragten leben im Durchschnitt 41 Jahre in Alling oder den Ortsteilen, jeder Siebte wurde hier geboren. Mehr als vier von fünf wohnen im eigenen Haus und in der Regel (73 Prozent) mit dem (Ehe-)Partner zusammen. Jeder Sechste lebt allerdings allein, 13 Prozent mit den Kindern zusammen. op

