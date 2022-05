Als Alling für Handwerkskunst stand

Auch in Alling selbst gibt es ein Werk aus der Maler- und Bildhauerwerkstatt Schmidt zu sehen: die Kanzel in der Kirche Mariä Geburt. Sie wurde wohl von Matthias Schmidt in den 1760-Jahren angefertigt. © mm

In Alling gab es im 18. Jahrhundert eine Maler- und Bildhauerwerkstatt von überörtlicher Bedeutung. Der Name Schmidt war zwar bereits durch Kirchenrechnungen bekannt. Aber dank Kunsthistoriker Lothar Altmann ist jetzt klar, wo überall die Familie Schmidt ihre Spuren hinterlassen hat.

Alling – Vater Franz und Sohn Matthias Schmidt waren fleißig. Arbeiten aus ihrer Werkstatt sind nachgewiesen unter anderem in Buchendorf im heutigen Kreis Starnberg, in Alling, in Germering und auch in St. Stephanus in München. Der Gilchinger Kunsthistoriker Lothar Altmann hatte im digitalen Archiv des Münchner Erzbistums nachgeforscht, was über die Schmidts noch zu erfahren ist. In der heimatkundlichen Zeitschrift „Amperland“ stellt er nun eine imposante Werkliste des Familienbetriebes vor.

Ungewöhnlich

Dass in einem Ort wie Alling, der damals kaum mehr als ein paar Hundert Einwohner gezählt haben kann, ein solches Unternehmen florierte, ist für Altmann ein „Phänomen“. Denn Kunsthandwerker arbeiteten in der Regel in Klöstern, an Fürsten-Höfen oder wenigstens in Städten, wo es kirchliche oder adelige Auftraggeber gab. Zumindest aus dem Landkreis ist kein weiteres derartiges Atelier bekannt. Auch dass der Werkstatt-Gründer Franz Schmidt, geboren 1678, ein einfacher Bauernsohn war, ist überraschend. In Tauf- und Sterbebüchern wird er „Pictor“ oder Maler genannt, in Kirchenrechnungen findet sich auch die Berufsbezeichnung Bildhauer, wobei er – wie auch später sein Sohn – offenbar ausschließlich mit Holz arbeitete. Wo der Senior seine Ausbildung erhielt, ist unbekannt.

Hochaltar

Von Vater Franz sind mindestens 22 Arbeiten aus 24 Jahren Tätigkeit bekannt: von einem Vortragekreuz aus dem Jahr 1707 in Germering bis zur Renovierung der Allinger Kirchen-Sonnenuhr 1741. Er wirkte außer in seinem Heimatdorf vor allem in Germering, Gilching und Puchheim, kam aber auch bis Diepoltshofen (heute Gemeinde Maisach), wo er den Hochaltar der Kirche neu fasste, und zum Gotteshaus am alten Münchner Südfriedhof. Seine dortige Arbeit, sechs geschnitzte Vasen für den Altar, gehörte allerdings nicht zu den größeren Aufträgen. Er schuf auch Tafelbilder und Skulpturen, oft war er mit Restaurierungen und Vergoldungen beschäftigt.

Sein zweitältester Sohn Matthias (Jahrgang 1718) war möglicherweise der talentiertere Bildhauer, jedenfalls scheint die Werkstatt durch ihn einen künstlerischen Aufschwung erlebt zu haben. Arbeiten von ihm sind aus 27 Berufsjahren bekannt, wobei auch der Junior vor allem im Raum Germering/Gilching wirkte. In Alling renovierte er 1762 die Kanzel und den Baldachin über dem Hochaltar und schnitzte neue Figuren und Säulen.

Kreuzweg

Einen weiteren Schmidt-Sohn namens Johann hält Autor Altmann eher für einen „Mitarbeiter“ in der Werkstatt. Die einzig nachweislich von ihm stammende Arbeit sind Kreuzweg-Gemälde in Maisach. Schließlich weiß man noch von einem familienfremden Beschäftigten, der offenbar treueste Dienste leistete: Ein aus Merching stammender Geselle, der 45 Jahre in Alling blieb.

Sohn Johann starb 1775 kinderlos, zwei Jahre nach seinem Bruder Matthias, der zwar sieben Töchter zeugte, aber offenbar keinen Sohn als Betriebsnachfolger. Wo genau in Alling die Werkstatt lag, ist unbekannt. Wie so vieles andere aus früheren Jahrhunderten. Eine gründliche Erforschung der Ortsgeschichte stehe immer noch aus, bedauert Historiker Lothar Altmann.

