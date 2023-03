Diamantene Hochzeit: Am Obststand hat’s gefunkt

Von: Eva Strauß

Herausgeputzt mit Schleier und Anzug: Brigitte und Wolfgang Krutzek bei ihrer Hochzeit im Jahr 1963. © mm

Im Hause Krutzek hat es etwas zu feiern gegeben: die Diamantene Hochzeit von Brigitte und Wolfgang Krutzek.

Alling – Seit 60 Jahren gehen die beiden nun schon Hand in Hand durchs Leben.

Kennengelernt haben sie sich bei der Arbeit in der Großmarkthalle. Beide – Brigitte war 16, Wolfgang 22 Jahre alt – haben dort Obst und Gemüse verkauft – und zwar an benachbarten Ständen. „Man ratscht miteinander und lernt sich ein bisschen kennen. Dann sind wir miteinander ausgegangen“, erinnern sie sich. Bald darauf waren sie ein Paar.

Hochzeit in München

Ein Jahr später, 1963, Brigitte war bereits mit der Tochter schwanger, heirateten die beiden in München. Zunächst lebte die junge Familie in einer kleinen Dachgeschosswohnung in Laim. Als später der Sohn auf die Welt kam, zog sie nach Germering in eine etwas größere Wohnung. Weitere Umzüge in ein Haus nach Gilching, dann nach Steinebach am Wörthsee folgten, bevor die Krutzeks ihre heutige Heimat fanden: in einem Bungalow mit Garten in Alling. Dort wohnen sie nun schon seit 37 Jahren. Zur Familie gehört heute auch ein Enkel.

Brigitte und Wolfgang Krutzek sind früher gerne gereist. Am liebsten nach Italien. Denn dort, in der Nähe von Venedig, ist Wolfgang aufgewachsen.

Gemeinsam ist beiden die gestalterische Begabung: Wolfgang Krutzek arbeitete gerne mit Holz. So hat er die Vertäfelungen und Bogengänge in seinem Haus selbst gefertigt. Besonders stolz ist er auf ein „Miniatur“-Holzhaus mit feinen Details.

Hobbykünstler

Brigitte Krutzek töpferte gerne: orientalische Krippen mit filigranen Figuren, in Gewänder gekleidet, die sie selbst geschneidert hat. „Früher habe ich auch in der Hobbykünstlerausstellung meine Keramik präsentiert“, erzählt sie. Manchmal arbeitete sie mit ihrem Mann bis spät in den Abend an besonders aufwendigen Keramikkunstwerken.

Die Krutzeks hatten damals einen sehr großen Bekanntenkreis. Man traf sich regelmäßig zum Schafkopfen. Heute gehen sie gern nach Eichenau zum Seniorentreff. „Wir kennen die Menschen dort schon so lange. Sie sind wie eine Familie für uns.“ Beide hatten als Kinder kein treu sorgendes Elternhaus. Umso mehr wertschätzen sie ihre Ehe – wie einen kostbaren Diamanten.

