Barrierefreies Bürgerhaus Alling - „die Kosten erschlagen mich schon“

Teilen

Der Zugang zum Allinger Bürgerhaus ist für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen problematisch. Zwar gibt es Rampen, diese sind aber zu steil. Archiv © gemeinde alling

Stufen und steile Rampen: Das sind die einzigen Wege ins Allinger Bürgerhaus. Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Doch das soll sich ändern. Im Gemeinderat wurden nun erste Entwürfe für einen barrierefreien Zugang vorgestellt – ein nicht ganz leichtes Unterfangen.

Alling – Bereits seit Längerem wird immer wieder darüber diskutiert, wie man den Zugang zum Bürgerhaus barrierefrei machen kann. „Das schieben wir schon seit Ewigkeiten vor uns her“, sagte Bürgermeister Stefan Joachimsthaler (CSU). Im Frühjahr wurde ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragt. Das Ergebnis präsentierte Planer Martin Karl nun dem Gremium – inklusive einer ersten Kostenschätzung, die für Schnappatmung sorgte.

„Es hat sich herausgestellt, dass es kein leichtes Unterfangen ist, einen barrierefreien Zugang zu schaffen“, sagte Karl. Grund ist die große Höhendifferenz zwischen Straße und Eingang. Einfach eine Rampe mit maximal sechs Prozent Gefälle zu bauen, geht nicht. „Denn dann müsste diese 30 Meter lang und mit Zwischenpodesten sein“, so Karl.

Seine Lösung: den barrierefreien Zugang auf der Rückseite des Bürgerhauses zu realisieren. Er schlägt aber auch vor, den vorderen Eingang neu, wenn auch nicht barrierefrei, zu gestalten sowie den ganzen Vorplatz zu verändern. „Es ist nicht sinnvoll, dass so zu belassen“, erklärte er. Zum einen seien die Stufen ziemlich vom Salz zerstört und „eigentlich auch viel zu hoch für eine Stufe“. Zum anderen werde es am Vorplatz viel zu eng, wenn dort die Autos parken. Generell sei das Gefälle dort zu stark.

Der Entwurf sieht nun vor, die Stellplätze direkt vor dem Eingang durch Radlständer zu ersetzen. Dafür sollen im hinteren Bereich – beim barrierefreien Zugang – zwei Behindertenparkplätze entstehen. Zwei Stufen sollen vom Vorplatz zum vorderen Eingang führen. Es soll eine Sitzgelegenheit geben.

Im hinteren Bereich sind ebenfalls zwei Stufen geplant mit einer Rampe und Sitzgelegenheit. Zudem soll der Bereich vor der Tür vergrößert werden, sodass man dort mit Kinderwagen, Rollstuhl und Rollator ausreichend Platz hat und gut an den Tür-Taster hinkommt – zumal die Tür nach Außen aufgeht. Bezüglich der Bäume sagte Karl, dass die vier vorhandenen nicht sonderlich gut aussehen, sie zu wenig Wasser bekommen. „Früher hat man keine vernünftigen Baumgruben gemacht.“ Er plädierte dafür, den Vorplatz zu begrünen. „Es tut gut, wenn das Ganze begrünt ist, auch hinsichtlich der Hitze und des Klimawandels.“ Die Kosten für die Neugestaltung schätzte Karl auf rund 255 000 Euro. „Es sind umfangreiche Arbeiten notwendig.“

„Die Kosten erschlagen mich schon“, sagte Andreas Lang (ABV). Karl Wörl (Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen). Er sprach sich für mehr Parkplätze aus. „Ob man die Radlständer braucht, ist die Frage.“ Ins gleiche Horn stieß Hubert Winkler (SPD): „Wir brauchen mindestens zwei Parkplätze dazu.“ Zudem sei das kein repräsentativer Eingang für ein Bürgerhaus. Der Eingangsbereich sei nach wie vor zu klein. „In Notsituation strömen die Leute raus und fallen die Treppen runter“, fürchtet Winkler.

Einen anderen Aspekt brachte Ingrid Schilling (BsA) ins Spiel. Sie regte an, einen kleinen Gehweg von der Straße Am Marienberg an den Stellplätzen vorbei bis zur Hoflacher Straße anzulegen. Denn derzeit gehen die Leute schräg über den Parkplatz, um zur Ampel an der Hoflacher Straße zu kommen. Planer Karl entgegnete ihr, dass dann die Straße Am Marienberg nur noch einspurig sein könne. Letztendlich nahm der Gemeinderat die Entwürfe zur Kenntnis. Die Verwaltung will Fördermöglichkeiten prüfen.