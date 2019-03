Alling müsste Umgehung selbst bezahlen

Die Hauptstraße durch Alling steht jetzt schon zu Spitzenzeiten vor dem Kollaps. Und der Verkehr soll nach Fertigstellung der Gilchinger Umgehung noch deutlich zunehmen. Eine Lösung ist nicht in Sicht – außer Alling baut selbst eine Umfahrung.

Alling– Vom Staatlichen Bauamt in Freising, das für diese Staatsstraße verantwortlich ist, darf auf absehbare Zeit keine Hilfe erwartet werden. Dies machte unfreiwillig eine Vertreterin der Behörde im Gemeinderat deutlich.

Fahrbahnsanierung? Gut möglich, dass Alling in der Prioritätenliste irgendwann nach oben rutscht. Ortsumgehung? Denkbar, dass ein neuer, achter, staatlicher Ausbauplan für solche Umfahrungen aufgelegt wird, aber wer kann wissen, wann und wie der dann aussieht.

Es gibt noch schlechtere Straßen

Was die für den Landkreis zuständige Gebietsleiterin mitzuteilen hatte, war wenig. Alle fünf Jahre werde der Zustand der bayerischen Staatsstraßen erfasst. Beim letzten Mal, 2015, wurde in Alling ein Stück ziemlich marode Fahrbahn festgestellt. Nur gebe es in Bayern halt noch „sehr viel schlechtere Straßen“, die zuerst geflickt gehören, so die Behördenvertreterin. Die Verkehrsbelastung, so viel ist dem Amt bekannt, sei „nicht zu vernachlässigen“, liege aber noch unter dem Landkreis-Schnitt von 9500 Fahrzeugen in 24 Stunden aus dem Jahr 2015. Ein Wert, der laut aktueller Verkehrszählung allerdings fast schon erreicht ist. Und für weitere Ortsumgehungen gebe es derzeit kein Programm.

Sonderbaulast

Aber es gebe immer die Möglichkeit, eine Umfahrung in „kommunaler Sonderbaulast“ zu planen und zu finanzieren. Solche Eigenleistung werde dann auch gefördert. Ganz in der Nähe, in Maisach, gebe es ein derartiges Beispiel – gemeint war die Maisacher Südumfahrung.

Einige Gemeinderatsmitglieder reagierten auf solche Äußerungen ungehalten. Von „allgemeinen Belanglosigkeiten“ sprach Verkehrsreferent Hubert Winkler (SPD). Das Wasser stehe nach Niederschlägen bis zu drei Zentimer tief in der Straße. Sämtliche Allinger Wünsche nach sichereren Querungsmöglichkeiten seien abgelehnt worden. Und bevor man eine Umgehung in Eigenregie empfehle, sollte man sich über Grundstücksverhältnisse, Topographie und finanzielle Möglichkeiten einer Kommune kundig machen.

Referentin in Schutz genommen

Simone Stenzer (FW) schloss aus dem Vortrag, dass es bis auf Weiteres keine Umfahrung geben werde. Dann sei auch fraglich, ob man sich über eine irgendwann geplante Straßensanierung freuen sollte: „Dann fahren’s noch schneller.“ Sie appellierte an die Behördenvertreterin, Wünsche einer kleinen Gemeinde, die durch die Staatsstraße zerschnitten werde, ernst zu nehmen.

Bürgermeister Frederik Röder (CSU) nahm die Referentin in Schutz. Das Staatliche Bauamt sei nur ausführendes Organ, manche Wünsche müssten an die Landespolitik gerichtet werden. Und bei vielen kleineren Vorhaben der jüngsten Zeit – Abbiegestreifen für die Supermärkte und das künftige Mischgebiet, Kreuzung am Steinlacher Weg – habe man mit der Behörde gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Thema Umgehung in kommunaler Sonderbaulast wird sich der Gemeinderat noch eingehender beschäftigen.

Zum Hintergrund: Die Maisacher Umfahrung kostet nach derzeitigem Stand rund 9,7 Millionen Euro. Die Kommune selbst muss rund 3,83 Millionen Euro aufbringen. (op)