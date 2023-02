Berge, Hügel und die Starzel: Alling bekommt ein Logo

Das neue Logo von Alling: Andrea Binder und Bürgermeister Stefan Joachimsthaler gefällt’s. © mm

Auch Alling bekommt demnächst ein unverwechselbares Markenzeichen. Der Gemeinderat stimmte jetzt geschlossen für ein erstmaliges Logo.

Alling – Entworfen haben es zwei junge Mediendesigner aus Bruck. Es zeigt neben dem Ortsnamen in Großbuchstaben eine schwarze Bergketten-Silhouette, grüne, geschwungene Linien, die für die umgebende Hügellandschaft stehen sollen und einen länglichen blauen Kringel, unter dem man sich den – nicht trockengefallenen – Starzelbach vorstellen kann. Als dazugehöriger Slogan wurden die Worte „Alling zuhause erleben“ gewählt.

Erkennbarkeit

Allings neues „Corporate Design“, also sein Unternehmens-Signum, soll für ein starkes Eigenbild und für Erkennbarkeit der Gemeinde sorgen, wie die beiden Grafiker in ihrer Präsentation den Mitgliedern des Gemeinderats erläuterten. Bisher nämlich fehle es an an einer vollumfänglichen Gestaltung der Gemeinde-Darstellung, deren Vorzüge würden in der Außenwirkung noch nicht recht sichtbar.

Das „Zuhause erleben“ besagt demnach, dass sich die Bewohner untereinander schätzen und sich gegenseitig unterstützen. „Man lebt in harmonischer Gemeinschaft zusammen und diese Harmonie zeigt sich auch im ländlichen Charme wieder, den Alling und Umgebung in sich tragen“; wussten die externen Experten. „Diese Lebensqualität und das offene Miteinander tragen dazu bei, dass man nach Hause kommt und sagen kann: Das ist meine Heimat.“

Nähe zu den Alpen

Und wegen ihrer Nähe zu den Alpen sei es eine Heimat mit hohem Freizeitwert. Der Blick auf die fast ganze Kette bietet sich zwar nur von Germannsberg aus und auch dann nur bei klarer Sicht, aber angeblich „schwingt der Panorama-Blick immer mit“ bei den Allingern. Und die beiden stilisierten Hügel „verorten Alling“ selbst oder „können auch als generelle Verortung in den Voralpen gesehen werden und einen Bezug zum Fünf-Seen-Land herstellen“.

Die Verwendung

Das neue Logo soll auf Briefbögen und Visitenkarten, auf Flyern und der Homepage Verwendung finden. Und dabei können sogar einzelne Elemente an unterschiedlichen Stellen und in abwechselnder Farbgebung eingebaut werden: Etwa weiße (schneebedeckte) Berge am oberen Rand eines Plakats und die Hügel samt weißer (eingefrorener) Starzel unten.

Im Gemeinderat stieß die künftige Außendarstellung auf großes Gefallen. Der Einwand eines Redners, dass man die markante Gestalt der Zugspitze nicht wiederfinde, wurde nicht weiter vertieft. OLF PASCHEN

