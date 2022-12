Biburger Krippe wächst seit fast 30 Jahren immer weiter

Teilen

Den Stall für Maria, Josef und Jesus hat der gelernte Schreiner Innozenz Vöst selbst gebaut. © gog

Schon als kleiner Bub liebte Innozenz Vöst die Krippe in seinem Elternhaus. „Ohne Kripperl wäre es kein richtiges Weihnachten“, sagt der heute 73-Jährige. In seinem Haus in Biburg hat er seit fast 30 Jahren eine eindrucksvolle Krippe aufgebaut und sich damit seinen Kindheitstraum erfüllt.

Biburg – Bis 1994 hatte im Haus von Innozenz Vöst und seiner Frau Katharina immer ein Kripperl gestanden zur Adventszeit. „Eine kleine eben“, sagt er. Doch 1994 beschloss er, eine große Krippe im barocken Stil anzugehen. Eine Anregung hatte er sich auf dem Christkindlmarkt in Germering geholt, später kaufte er in Gröbenzell die ersten Figuren: Josef, Maria und das Jesukind. Ochs und Esel kamen noch dazu, den Stall baute der gelernte Schreiner mit seiner Tochter.

Neue Figuren

Mit der Zeit kamen jedes Jahr neue Figuren hinzu – und die Krippe im Esszimmer wurde größer und größer. Innozenz Vöst baute und bastelte fleißig weiter, fügte immer neue Szenen hinzu. Seine Figuren kaufte er fortan meistens im Grödner Tal, wenn er mit seiner Frau dort Urlaub machte. So zogen Hirten und Schafe, die Heiligen Drei Könige, Ziegen, Tauben und Engel in Biburg ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für eine Engelsfigur hatte das Ehepaar drei Tage lang Läden abgeklappert, bis der richtige Engel gefunden war – kurz vor der Heimreise. „Und im nächsten Jahr gab es diese Figur in jedem Geschäft“, erzählt Innozenz Vöst schmunzelnd.

Eigentlich hatte sich der gebürtige Unterschweinbacher noch größere Figuren als die 18er für seine Krippe vorgestellt, nämlich 20er. Sonst wäre das Panorama heute wohl nicht mehr aufbaubar.

Denn der Ausbau dauert mittlerweile zwei Wochen. Auf Rollwägen werden Platten befestigt, dann Steine, Wurzeln, Rinde und Moos verteilt. Es folgen die Gebäude und Figuren. Jedes Jahr sieht die Szenerie anders aus.

„Mir gefällt sogar die Landschaft ohne Figuren am besten“, sagt Katharina Vöst. Aber die gehören halt zum Kripperl. Dieses Jahr durfte Enkelin Paula, zweieinhalb Jahre alt, dem Opa beim Aufstellen helfen.

Dann kam sogar ein Plumpsklo hinzu

Unter dem Jahr stehen die Figuren in Vitrinen im Wohnzimmer – sie sind so schön, um den Anblick nur im Dezember und Januar zu genießen. Über seine Figuren führt Innozenz Vöst Buch. Von jeder weiß er Datum, Preis und Ort des Kaufes. Inzwischen sind es an die 200 Figuren. Details hat er selbst ergänzt. Die Brotlaibe in der Backstube sind Dübel, die er in Form geschliffen hat, die Äpfel sind bemalte Holzperlen.

Früher kamen viele Biburger vorbei und bestaunten die Krippe. Auch vom Kindergarten bekam Familie Vöst Besuch. Einmal fragte ein Kind, wo die Figuren auf die Toilette gehen. Innozenz Vöst versprach, im nächsten Jahr ein Häuschen aufzubauen. Seitdem gibt es ein kleines Plumpsklo – das auch besetzt ist.

Die Arbeit an der Krippe läuft nach wie vor. Ein paar Figuren haben bestimmt noch Platz, sagt der 73-Jährige. Aus dem nächsten Südtirol-Urlaub komme man sicher nicht ohne neue Krippen-Bewohner zurück.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.