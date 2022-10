Die Baustelle war sein Büro

Auch als Chef einer Firmengruppe packte Josef Vilgertshofer gerne noch selber mit an. Er war immer lieber auf der Baustelle als im Büro. Nun ist der Gründer des gleichnamigen Bau- und Immobilienunternehmens mit 82 Jahren verstorben.

Alling – Im kommenden Jahr hätte er das 60-jährige Jubiläum seiner Firma mitfeiern können.

Schon mit 23 Jahren hatte sich der Mauermeister selbstständig gemacht. Mit einem Partner und einer Handvoll Mitarbeiter legte er den Grundstein für die Unternehmensgruppe, die heute im gesamten Münchner Westen ein Begriff ist. Neubauten an der Brucker Hauptstraße, das Ortszentrum in Gilching, eine Anlage mit 156 Wohnungen in Germering und das Nussfeld in Alling tragen Vilgertshofers Handschrift – um nur einige zu nennen.

Geboren in Puchheim, kam er schon als Kind mit Mutter und Schwester nach Alling. Der Vater kehrte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurück. Genaues über sein Schicksal erfuhr die Familie nie – er galt als vermisst. Umso enger war später das Verhältnis zwischen Josef Vilgertshofer und seinem eigenen Sohn. Thomas Vilgertshofer stieg 1994 als Partner in die Baufirma ein und arbeitete viele Jahre Hand in Hand mit seinem Vater. Dieser saß neben seinem Hauptberuf sechs Jahre für die CSU im Allinger Gemeinderat und gehörte lange dem Aufsichtsrat der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck an.

„Bis er etwa 75 war, hat er noch voll mitgearbeitet“, erinnert sich der Sohn, der nicht nur seinen Vater und Geschäftspartner, sondern auch einen guten Freund verloren hat. Zuletzt lebten die beiden unter einem Dach, saßen oft abends bei einem Glas Wein zusammen, redeten über Gott und die Welt.

Als Chef war Josef Vilgertshofer jemand, der von seinen Mitarbeitern ebenso viel forderte wie von sich selbst, der gute Leistung aber auch honorierte und deshalb auf ein motiviertes Team bauen konnte. Privat kannte man ihn als umgänglich, offen und bescheiden – seine beachtliche Lebensleistung ließ er nicht heraushängen. „Er hat alle gleich behandelt und ist mit jedem schnell ins Gespräch gekommen“, sagt Thomas Vilgertshofer.

Seine Frau Evelyn, mit der er seit 1967 verheiratet war, verlor Josef Vilgertshofer im Jahr 2010. An der Seite von Marile Schauer fand der dreifache Großvater ein neues Glück. Gern verbrachte er Zeit am Gardasee oder in den Tiroler Alpen. Wenige Tage vor seinem Tod besuchte er noch das Oktoberfest. „Er war fit bis zum Schluss“, sagt Thomas Vilgertshofer.

