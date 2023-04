Online-Streit eskaliert: Drohung und Beleidigung in der Alling-App

Die Beleidigungen und Drohungen, die vor einem knappen halben Jahr den Austausch auf der Alling-App vergifteten, werden kein juristisches Nachspiel haben.

Alling – Die Staatsanwaltschaft stellte jetzt das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein.

Bürgermeister Stefan Joachimsthaler hatte Anzeige erstattet, weil Beleidigungen und Drohungen kurzfristig überhand genommen hatten. Ermittelt wurde wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten. Weil keine Aussicht besteht, den oder die Täter zu identifizieren, wurden die Ermittlungen nun eingestellt. Grund dafür: Der oder die Täter hatten sich per Handy über einen öffentlichen Wlan-Hotspot eingeloggt. Eine Rückverfolgung sei nicht möglich gewesen, erklärt Bürgermeister Stefan Joachimsthaler.

Haare im Burger?

Der Wirt der Starzelstuben, der von den Beleidigungen betroffen war, wurde offenbar nicht befragt. Er kennt einen der drei Burschen als seltenen Gast und schätzt das Trio auf ein Alter von 16 bis 18 Jahren.

Was war geschehen? Ein „Leon L.“ ließ im vergangenen Oktober auf der Ratsch-Plattform der App wissen, dass er am Tag zuvor, beim Essen mit zwei Kumpels in den Starzelstuben, Haare in seinem Burger gefunden hatte. Mit dem Wirt sei nicht zu reden gewesen, er habe die Gäste zum Gehen aufgefordert. Mindestens eines der Haare will er als Beweisstück an den „Lebensmittelverband“ weitergeleitet haben, jetzt suchte er per Smartphone nach Menschen mit ähnlichen Erfahrungen.

Wirt reagiert

Der Wirt reagierte darauf und schrieb seine Sicht der Dinge. Die drei hätten schön brav aufgegessen, ohne sich zu beschweren. Erst nach der öffentlichen Herabwürdigung hätten sie Lokalverbot bekommen. Nun eskalierte die Sache so richtig. Unter der Adresse „Starzel S.“ erschien die getürkte Nachricht, dass man Besuch vom Gesundheitsamt gehabt habe und leider schließen müsse. Und nachdem der Bürgermeister inzwischen mit einem eigenen Post um mehr Manieren und größeren Respekt auf der Seite gebeten hatte, klinkte sich nun ein „David S.“ ein. Er titulierte den „Stefan J“, also den Bürgermeister, als „Sau“ und „Bastard“, den er abwählen werde. Als daraufhin ein „Heinrich M.“, den es in Alling nicht wirklich zu geben scheint, diesem „asozialen Banausen“ Ärger androhte, kündigte „David S.“ an, das Rathaus anzuzünden.

Vermittlungsversuche

Einige Nutzer versuchten zu vermitteln und die Emotionen zu dämpfen. So der tatsächlich existierende „Gerhard S.“, der empfohlen hatte, das Gespräch mit dem Wirt zu suchen statt an die Öffentlichkeit zu gehen. Daraufhin wurde sein Name mit einem aus dem Internet kopierten Foto von ihm genutzt, um Stimmung gegen die Starzelstuben zu machen.

Nach Joachimsthalers Intervention wurden vom App-Betreiber, dem Fraunhofer- Institut in Kaiserslautern, die gefakten Beiträge gelöscht. Seitdem gibt es ein Anmelde- und Authentifizierungsverfahren für die Alling-App. Das verhindert zwar keinen Missbrauch, macht ihn aber umständlicher.

Wieder Ruhe

Seitdem ist im Ratsch wieder Ruhe eingekehrt. Es gibt zwar neue Aufreger wie den provisorischen Wertstoffhof am Sporthallen-Parkplatz und ältere wie das Kinderhaus, aber es geht laut Bürgermeister wieder gesitteter zu. Im Gemeinderat war zwar schon vor dieser Sache Kritik am Niveau der Beiträge geäußert worden, aber Joachimsthaler hält an dem Format fest. Immerhin seien rund 700 Menschen angemeldet. „Es gibt natürlich nervige Nutzer“, sagte er dem Tagblatt. „Aber für die ist die Plattform auch nicht erfunden worden.“ (op)

