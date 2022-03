Er kämpfte für die Eigenständigkeit Allings

Von: Ulrike Osman

Alfons Bauernfeind starb mit 87 Jahren. © os (Repro)

Ohne Menschen wie Alfons Bauernfeind würde Alling heute vermutlich anders aussehen. Als Kommunalpolitiker mit Herzblut brachte er große Projekte in der Gemeinde voran.

Alling – Und er kämpfte in den 1970er-Jahren erfolgreich für die Unabhängigkeit seines Heimatorts.

Als 1970 der Ortsverband der CSU aus der Taufe gehoben wurde, war der damals 36-Jährige als Gründungsmitglied dabei. Schon zwei Jahre später zog er in den Gemeinderat ein und wurde auf Anhieb zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Es war gerade die schwierige Zeit der Gebietsreform. Mit Weggefährten setzte sich Bauernfeind erfolgreich dafür ein, dass Alling eine eigenständige Gemeinde bleiben konnte. Dazu gehörte auch, dass er sich um die Einigung des Hauptorts mit den Gemeindeteilen Biburg und Holzhausen bemühte.

Zusätzlich war er durch große Projekte gefordert, die in dieser Zeit gestemmt wurden, darunter der Bau der Sporthalle und der Ausbau der Erdgasversorgung. Bauernfeinds Durchsetzungsstärke und Zielstrebigkeit dürften ihm bei diesen Aufgaben gute Dienste geleistet haben. Wenn er etwas wollte, setzte er alle Hebel in Bewegung – so beschreibt ihn seine Familie. Hinzu kam ein wacher Geschäftssinn. Schon als Schreinergeselle kaufte sich Bauernfeind eine eigene Schleifmaschine und schliff für Kunden Holzfußböden ab. Aus diesem Zubrot entstand bereits 1960 seine eigene Firma, die noch heute in der Griesstraße zu finden ist.

In seiner zweiten Sitzungsperiode im Gemeinderat kümmerte sich Bauernfeind als Sportreferent um die Entstehung des Sportgeländes. Wieder war er der richtige Mann am richtigen Platz, denn mit dem TSV Alling verband ihn eine lange Beziehung – war er doch schon mit 16 Jahren als Sportler zum Verein gestoßen. Zudem engagierte er sich bei den Schützen und bei der Feuerwehr.

Die Frau an seiner Seite hatte er quasi vor der Haustür kennengelernt – am „Bruckerl beim Kreitmair“, einem in den 1950er-Jahren beliebten Treffpunkt der Dorfjugend. Mit seiner Kunigunde hatte Alfons Bauernfeind zwei Söhne und eine Enkelin.

Langeweile war ein Fremdwort für den umtriebigen Allinger – das blieb auch im Ruhestand so. Er war in den Bergen unterwegs und radelte.

Seine Frau musste Alfons Bauernfeind 2019 zu Grabe tragen. Den großen Wunsch für sein eigenes Lebensende – bis zum Schluss zu Hause bleiben zu können – erfüllte ihm seine Familie gern. Nun ist Alfons Bauernfeind im Alter von 87 Jahren gestorben.

