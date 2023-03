Neuer Wirt im Gasthaus Sandmeir: Wiedereröffnung steht bevor

Prosit auf die Wiedereröffnung: Petra Bentenrieder, Erkan Can und Michael Schweinberger (r.). © gog (Repro)

Es kommt wieder Leben ins Wirtshaus Sandmeir in Hörbach: Mit Erkan Can ist ein neuer Wirt gefunden. Mitte Mai wagt er den Neustart der Gaststätte.

Hörbach – Seit knapp einem Jahr ist es dunkel im Wirtshaus „Zum Sandmeir“. Mitte Mai startet nun Erkan Can als neuer Wirt im Ortsteil von Althegnenberg. Hauptpächter der Gaststätte ist bekanntlich die Brauerei Maisach, die sich auch als Bindeglied zur Familie Bentenrieder sieht, den Besitzern des Lokals, wie Brauerei-Chef Michael Schweinberger betont.

Zur Suche nach einem neuen Wirt berichtet Schweinberger, dass es nicht einfach war. Es habe einige Bewerber gegeben, aber erst jetzt habe man den Richtigen gefunden: „So ist sichergestellt, dass der Sandmeir ein fester lebendiger Bestandteil im Landkreis bleibt.“ Schweinberger ist zuversichtlich, dass der Neue „die Erwartungen voll erfüllt“.

Aus Königsbrunn

Erfahrung hat Erkan Can. Dabei kommt der Königsbrunner eigentlich nicht direkt aus der Gastronomie-Szene. Der 36-Jährige ist gelernter Maschinenbau-Techniker und arbeitet inzwischen seit zehn Jahren als Vertriebsleiter. Erstmals in Berührung mit der Gastro-Szene kam er, als er während der Schulzeit nebenbei bei für seinen Onkel Ismail Cevik, der damals eine Sportsbar mit Indoor-Soccer in Kaufering (Kreis Landsberg) betrieb, Werbekonzepte erstellte. Die beiden übernahmen gemeinsam 2019 das „Trachtenheim“ in Königsbrunn, 2020 die „Penalty Bar“ in der Eisarena und 2021 noch das „Jägerhaus“, ein Ausflugslokal im Süden von Königsbrunn. Vor einem Jahr wurden die Geschäfte aufgeteilt, Erkan Can zeichnet jetzt für das „Jägerhaus“ verantwortlich, sein Onkel betreibt die beiden anderen Lokale.

Der Kontakt zur Brauerei Maisach und der Familie Bentenrieder lief über eine frühere Sandmeir-Mitarbeiterin, die seit zwei Jahren im „Jägerhaus“ arbeitet. Can hatte ohnehin etwas gesucht, das mehr auf das Wintergeschäft ausgerichtet ist als das „Jägerhaus“ mit seinem Biergarten. Und er wurde in Hörbach fündig.

Die neue Küche

Am Sandmeir gefällt dem 36-Jährige die neue Küche: „Das ist der Ferrari unter den Küchen.“ Ähnliches habe auch sein neuer Küchenchef gesagt. Erkan Can wird im Sandmeir als Gastronom auftreten. In der Wirtschaft gibt es dann eine Serviceleiterin und einen Küchenchef, der die Gäste mit schwäbisch-bayerischen Köstlichkeiten verwöhnen möchte.

Geöffnet sein soll Montag- und Donnerstagabend sowie von Freitag bis Sonntag ganztags. Zum Angebot verrät Can, dass es Themenkarten und Wildwochen geben soll. Beim Personal kann er gelassen sein: Der Grundstock an Mitarbeitern steht, gesucht werden noch Küchenhilfen und Service-Personal.

Erster Öffnungstag soll der 11. Mai sein – aber ohne große Feier. Erkan Can und sein Team wollen die ersten Wochen als Probelauf sehen, eventuell folgt danach noch ein offizieller Abend.

