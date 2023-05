42 Bäume gepflanzt: Hier entsteht eine Elsbeeren-Allee

Von: Eva Strauß

Teilen

Begutachten die frisch gesetzten Elsbeeren, die schon kräftig austreiben (v.l.): Sebastian Winter (Projektmanager Zukunftswald AELF), Vize-Bürgermeister Hans Friedl, Bauhofleiter Franz Heiß, Forstdirektor (AELF) Gero Brehm und Rathauschef Stefan Joachimsthaler. Die jungen Bäume wurden im Obermoos gepflanzt. © mm

Wenn man von der Weidenlohstraße aus ins Obermoos in Alling spazieren geht, fällt es sofort auf: 42 frisch gepflanzte Elsbeeren säumen den Feldweg bis weit hinaus ins Moos.

Alling – Die Pflanzung ist eine Aktion der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Brucker Landwirtschaftsamt.

Die Elsbeeren für das Projekt Zukunftswald sind aus der limitierten Zucht Fünf-Seen-Elsbeere. „Für die sonnen- und wärmeliebenden Bäume ist das Obermoos der perfekte Standort. „Sie kommen auch gut mit Trockenheit zurecht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Weg war bisher von Weiden gesäumt. „Eine Weide gilt als Pionierbaumart: Sie siedelt sich leicht an und wächst schnell. Aber sie wird nicht besonders alt. Diese Weiden haben nun ihr Lebensende erreicht“, so Bauhofleiter Franz Heiß. Die Neupflanzung hat der Bauhof übernommen. Die Bäume müssen, solange sie jung sind, durch eine Hülle geschützt werden. Insbesondere in der Nähe der Weiher sind sie zudem mit einem Gitter versehen – damit sie nicht dem Biber zum Opfer fallen. Bürgermeister Stefan Joachimsthaler und sein Vize Hans Friedl haben mit einer Spende die Anschaffung der Elsbeeren unterstützt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.