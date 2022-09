Neues Boardinghouse offiziell in Betrieb genommen

Anstoßen auf die offizielle Eröffnung: (v.l.) Bürgermeister Stefan Joachimsthaler, Bauunternehmer Thomas Vilgertshofer, Hans Schröder (im Gemeinderat Referent für Gewerbe/Handwerk/Mittelstand), Sebastian Stangl und Anna Hegmann (Projektleitung) sowie Investor Alfred Ilmberger. © Peter Weber

Seit sechs Wochen halten sich hier schon Gäste auf. Jetzt wurde die neue Herberge auch offiziell in Betrieb genommen.

Alling – Mit Worten des Dankes an Mitarbeiter, Handwerker und Finanziers eröffnete Thomas Vilgertshofer am Mittwochnachmittag das neue Boardinghouse an der Hoflacher Straße. Der Allinger Bauunternehmer betreibt damit die zweite Unterkunft dieser Art nach der 2015 entstandenen in Holzkirchen (Landkreis Miesbach).

Beide tragen den Namen „Snooze“, das englische Wort für schlummern.

Entstanden sind 30 Zimmer, die jeweils mit zwei Betten und einer kleinen Küchenzeile samt Geschirrspüler ausgestattet sind. Fernseher und WLAN gehören ebenfalls zum Standard. Die im Schnitt knapp 30 Quadratmeter großen Apartments wirkten bei der Besichtigung hell, freundlich und modern. Im Keller finden sich Waschmaschinen, andere Gemeinschaftsräume gibt es nicht.

Dafür hat das Allinger Boardinghouse eine wochentags zu den normalen Bürozeiten ständig besetzte Rezeption, keine Selbstverständlichkeit in diesen ehemals als „Monteursunterkunft“ bekannt gewordenen Häusern. Man kann aber auch mit eigenem Buchungscode automatisch ein- und wieder auschecken.

Die Nacht im Boardinghouse „Snooze“ in Alling kostet pro Zimmer 99 Euro bei Direktreservierung, teurer wird es über ein Buchungsportal. Allerdings muss man sich für mindestens zwei Nächte einmieten.

Das Allinger „Snooze“ war schon zu Betriebsbeginn am 1. August voll belegt. Bei den bisherigen Gästen handelt es sich tatsächlich vor allem um Arbeiter. Aber auch Ukrainer „auf der Durchreise“ und einige Geschäftsleute sind hier abgestiegen.

In den ganzen Komplex an der Hoflacher Straße, zu dem auch elf bereits vermietete Wohnungen gehören, hat Eigentümer und Bauherr Alfred Ilmberger nach eigenen Worten sechs Millionen Euro investiert. Ursprünglich hatte die Gemeinde hier mehrere kleine Gewerbebetriebe ansiedeln wollen, wurde aber aus immissionsrechtlichen Gründen vom Landratsamt ausgebremst.

Die Idee eines Boardinghouses war zunächst auf Skepsis gestoßen. Jetzt, bei der Eröffnung, sprach Bürgermeister Stefan Joachimsthaler von einem „super ersten Eindruck“ und einem „Aushängeschild für die Gemeinde“. OLF PASCHEN

