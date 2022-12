In Alling werden fleißig Elsbeerenbäume gepflanzt

Vor der neuen Infotafel (v.l.): Bauhofleiter Franz Heiß, Sebastian Winter (AELF), Bürgermeister Stefan Joachimsthaler und Lara Rössel. © mm

An der Blühfläche, gleich links dem Ortsende von Alling an Weidenlohstraße steht seit Kurzem eine Infotafel zum Elsbeerenbaum, daneben eine Box mit Prospekten zum Mitnehmen.

Alling – Den heimischen Laubbaum in Natura kann man dann gleich am Rande der Blühfläche bestaunen. Einige Exemplare hat der Bauhof dort gepflanzt.

„Mit dieser Tafel, die wir zusammen mit der Initiative Zukunftswald des AELF (Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten) gestaltet haben, können sich Spaziergänger informieren. Und man bekommt schon eine Vorstellung, wie schön diese noch jungen schlanken Bäume eines Tages werden“, sagt Bürgermeister Stefan Joachimsthaler.

Die Elsbeeren sind wertvoll für den Zukunftswald, da sie Trockenperioden gut vertragen können, führt der Rathauschef aus. Auch an anderen Plätzen im Gemeindewald wurde deshalb diese Baumart gepflanzt. Der Bürgermeister löst mit damit ein Wahlversprechen ein: Für jedes neugeborene Baby in der Gemeinde lässt er einen Baum pflanzen. Sebastian Winter, Projektmanager der Initiative Zukunftswald des AELF Fürstenfeldbruck und seine Kollegin Lara Rösel beraten und unterstützen bei den Neupflanzungen.

Noch vor dem Frühling 2023 wird die Gemeinde, in Zusammenarbeit mit dem AELF FFB, weitere Elsbeeren an verschiedenen Stellen in Alling pflanzen. Diese stammen aus der Nachzucht „Fünf-Seen-Elsbeere“, und sind aus Samen von bereits heimischen Elsbeeren gezüchtet. Sie vertragen einerseits Trockenheit und Wärme, und sind andererseits schon ans rauere Voralpenklima gewöhnt. „Unser Zukunftswald wird wieder ein Stück reicher und stabiler“, freut sich Bürgermeister Joachimsthaler.

