Seit 50 Jahren verheiratet: In Unterammergau die Liebe gefunden

Stefan Joachimsthaler gratulierte dem Ehepaar Kiffer mit Blumen und Köstlichkeiten von örtlichen Dorfläden. © mm

Edda und Siegfried „Siegi“ Kiffer haben in Holzkichen ihren 50. Hochzeitstag gefeiert. Kennengelernt hatten sie sich in Edda Kiffers Heimat, in Unterammergau.

Alling – Siegi Kiffer hatte damals dort mit Allinger Freunden eine Hütte gepachtet. So kam’s, dass sich die beiden auf einem Unterammergauer Faschingsball begegneten. Die 21-Jährige hatte zu dieser Zeit einen Lebensmittelladen in Oberammergau. So blieb es zuerst eine Wochenendbeziehung – der 18-jährige Siegi machte sich oft mit seinem hellblauen VW Käfer auf den Weg zu Edda. „Sechs Ammergauer Mädel haben übrigens nach Alling geheiratet. Die Allinger Männer waren also recht fesch und beliebt“, sagt Edda Kiffer schmunzelnd

1972 haben die beiden in Alling geheiratet. Sohn Thomas (4) war mit dabei. Gefeiert wurde mit über 100 Gästen im Schusterhäusl-Saal.

In Alling baute das Paar drei Häuser und gründete 1979 die Kiffer Anlagentechnik GmbH. Anfangs war Siegi Kiffer viel im Ausland auf Baustellen. Einmal reiste die junge Mutter mit dem Sohn für einen Monat nach Portugal, damit die Familie zusammen sein konnte. Auch heute noch ist die Familie zusammen, in der Firma und in Alling: Sohn Thomas und Schwiegertochter Barbara mit den Enkeln Christoph und Sebastian leben hier. In Unterammergau hat das Ehepaar aber auch ein Haus, man wandert gerne. Zudem geht es im Urlaub oft nach Italien.

Und ihr Rezept für eine lange Ehe? „Wir ergänzen uns gut“, sagen sie. Er kümmert sich ums Technische, sie um den Garten. Und: „Man muss immer wissen, dass man zusammengehört.“

