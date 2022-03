Infoabend des Allinger Bürgerbegehrens: Neuer Kita-Standort im Spiel

Teilen

Viel Abstand und Maskenpflicht: So war eine Präsenzveranstaltung in der Allinger Turnhalle möglich. © Peter Weber

Die Initiatoren des Allinger Bürgerbegehrens luden zu einem Infoabend in der Sporthalle. Thema: Eine Alternative für den Kita-Neubau am Bolzplatz wäre stattdessen am Steinlacher Weg.

Alling – Die Initiatoren des Allinger Bürgerbegehrens zur „Rettung des Schulsportplatzes“ präsentieren eine Alternative zum Kinderhaus in der Dorfmitte: Ein Neubau auf einem ebenfalls gemeindlichen Grundstück am Steinlacher Weg. Dort könne sogar günstiger und schneller gebaut werden, hieß es auf einem Info-Abend in der Sporthalle.

50 Zuhörer waren gekommen. Darunter mehrere Gemeinderatsmitglieder und damit auch das gegnerische Lager, denn aus dem Gremium kommt ein Ratsbegehren gegen das Bürgerbegehren.

Robert Schröder, Mitinitiator des Bürgerbegehrens, früher parteiloses Ratsmitglied der CSU und ehemaliger Vorsitzender des TSV Alling, stellte dar, was ihn und seine Mitstreiter antreibt. Ginge es nach den Plänen der Gemeinde, würde ein Sportplatz mit Tradition amputiert – und damit auch ein kultureller und sozialer Ort der Begegnung. Möglichkeiten, eine Dorfmitte mit einem gegenüberliegenden Grundstück zu schaffen, gingen dann verloren. Zudem würden die Bürger an diesem Platz hängen.

Die zu erwartenden Kinderzahlen rechtfertigten keinen überdimensionierten Neubau, so Schröder. Laut Statistischem Landesamt und Allings Einwohnermeldeamt würden in den nächsten Jahren nie mehr als 160 Kindergartenplätze gebraucht. Nur im Ortsteil Alling gebe es baulichen Bedarf für zwei weitere Kita-Gruppen.

Die Betreiber des Bürgerbegehrens sehen mehrere Alternativen zum zentralen Kinderhaus: Aufstockung oder Neubau des Pfarrkindergartens, Naturkindergarten und Erweiterung in Biburg. Bevorzugte Lösung ist allerdings der Neubau auf einer gemeindlichen Grünfläche und einem Stück Parkplatz am Steinlacher Weg. Vier Gruppen hätten dort wohl Platz. Schwerpunkte dieser Kita könnten Sport (der Sportplatz ist nebenan) und Natur (am Rande des Allinger Mooses) sein. Die Kosten werden mit 4,5 Millionen Euro beziffert. Selbst wenn man das Geld dazurechne, das für die Planung des Neubaus am Bolzplatz dann verloren wäre, käme die Alternative am Steinlacher Weg günstiger Da sind sich die Initiatoren des Bürgerbegehrens sicher.

Juristisch können sich Schröder und seine Mitstreiter auf der sicheren Seite fühlen. Das meint zumindest ihr Rechtsbeistand, der Olchinger Ewald Zachmann. Das Bürgerbegehren enthalte eine mit einem schlichten Ja oder Nein zu beantwortende Sachfrage und eine ausführliche Begründung, die die finanziellen Nachteile eines Planungsstopps nicht verschweige.

Ein Projekt auch mit – zunächst – erheblichen Verlusten zu beerdigen, sei nach jüngsten Gerichtsurteilen kein Verstoß gegen die von der Gemeindeordnung geforderte Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, so Zachmann. Unternehmen, die an der neuerlichen Ausschreibung teilgenommen haben, hätten nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs keinerlei Schadenersatz-Ansprüche für verlorene Aufträge und könnten wahrscheinlich nicht einmal ihre Aufwendungen im Rahmen der Angebotserstellung geltend machen. Und die bereits zugesagten staatlichen Zuwendungen seien zwar verloren, aber Fördermittel für ein anderes Kita-Projekt könnten jederzeit neu beantragt werden.

Lesen Sie auch Missbrauchsgutachten: Brucker Forum diskutiert über Folgen Keine Heilung ohne Aufklärung. Aber was passiert nach der Aufklärung? Dieser Frage ging das Brucker Forum in Kooperation mit dem Brucker Dekanatsrat am Donnerstag bei einem Vortragsabend nach. Missbrauchsgutachten: Brucker Forum diskutiert über Folgen Streit im Stadtrat: Wer bekommt eine städtische Wohnung - und wer nicht? Der Hauptausschuss hat sich entschieden, nach welchen Kriterien die 38 städtischen Wohnungen am Großen Berg und am Nöscherplatz vergeben werden sollen. Neben dem Einkommen sollen auch freiwilliges Engagement oder ein sozialer Beruf der Bewerber eine Rolle spielen. Wie stark dies allerdings gewichtet wird, darüber herrschte im Gremium Uneinigkeit. Streit im Stadtrat: Wer bekommt eine städtische Wohnung - und wer nicht?

Der Gemeinderat wird am 29. März wohl das Bürgerbegehren für zulässig erklären und das eigene Ratsbegehren auf den Weg bringen. Auch die Anhänger der von der Gemeinderatsmehrheit weiter verfolgten Kinderhaus-Planung bereiten für Anfang April eine Info-Veranstaltung vor, wie Vize-Bürgermeister Hans Friedl sagte. Geplant ist zudem eine Podiumsdiskussion beider Seiten. Möglicher Termin für einen Bürgerentscheid ist der 22. Mai. Olf Paschen

Weitere Nachrichten aus Alling lesen Sie auf Merkur.de/Alling.