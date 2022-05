Kita auf Bolzplatz: Bürgerentscheid in Alling steht an

Teilen

Das Kinderhaus Alling ist schon lange zu klein. Es müssen dringend neue Betreuungsplätze im Hauptort geschaffen werden. © Peter Weber

Diesen Sonntag entscheiden die Allinger über die Zukunft des Bolzplatzes an der Sporthalle und die der Kinderbetreuung. Bei der Abstimmung stehen zwei Alternativen zur Auswahl: Kita-Neubau auf dem Bolzplatz oder die anderweite Schaffung von Betreuungsplätzen, um den Bolzplatz ganz zu erhalten.

Alling – Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen die zentrale Spiel- und Sportfläche komplett erhalten. Kita-Plätze sollen an anderer Stelle entstehen. Auf der anderen Seite steht die Mehrheit des Gemeinderats, die ein Ratsbegehren dagegen setzt. Das hat zum Ziel, den geplanten Bau eines sechsgruppigen Kinderhauses zu realisieren.

Über den Kinderhaus-Neubau gibt es seit längerem Kontroversen. Schon einmal war ein Bürgerbegehren gegen den Neubau eingeleitet worden, es wurde aber wegen formaler Mängel nicht zugelassen. Trotzdem und trotz finanzieller Probleme stand der bis 2020 amtierende Gemeinderat mehrheitlich hinter dem Projekt.

Das änderte sich mit der Kommunalwahl 2020. Die neu eingezogenen Grünen und die drei Vertreter der Allinger Bürgervereinigung stellten den 7,5-Millionen-Bau in Frage, Ingrid Schilling (Bürgerschaft Alling) änderte ihre Meinung. Die FW sind gespalten: Simone Stenzer hatte ebenfalls umgedacht, Hans Friedl hält das Projekt nach wie vor für richtig. Geschlossen dafür sind CSU und Dorfgemeinschaft Biburg, zudem Hubert Winkler (SPD).

Das Bürgerbegehren

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens halten die 4400 Quadratmeter große Wiese, von 1958 an Sportplatz des TSV Alling, für mehr als nur ein Sportgelände, wie es heute Grundschüler und Jugendfußballer des TSV nutzen. Sie sei „sozialer Treffpunkt“ und Begegnungsort für die Allinger. Diese Grünfläche könne – vor allem in Verbindung mit einem Grundstück auf der anderen Seite der Antonistraße, für die ein gemeindliches Vorkaufsrecht besteht – irgendwann eine Dorfmitte bilden. Dort könnten ein Brunnen mit Sitzgelegenheiten und ein Café geschaffen werden.

Also müsse man die Kita-Plätze anderweitig schaffen. Zum Beispiel in einem angedachten Waldkindergarten. Oder in einer viergruppigen Kita auf einem gemeindlichen Grundstück am Steinlacher Weg – noch dient die Fläche als Parkplatz für das neue Sportgelände. Dieser Kita-Neubau könnte bis Sommer 2024 fertig sein und den Bedarf decken, so die Unterstützer des Bürgerbegehrens.

Selbst wenn das Geld für die Kita-Planungen am Bolzplatz verloren sei: Der Neubau am Steinlacher Weg komme die Gemeinde mit rund 3,75 Millionen Euro insgesamt günstiger.

Das Ratsbegehren

Mit den Kosten argumentiert auch das Ratsbegehren. Der Neubau auf dem Bolzplatz sei durchgeplant. Und dank staatlicher Förderung und weil die Baukosten durch Ausschreibungsergebnisse bekannt sind, sei er auch sicher finanziert. Im Herbst könnte begonnen werden, zwei Jahre später würden die Kinder einziehen. Würden die Allinger dem Bürgerbegehren folgen, rechnet die Gemeinderatsmehrheit mit einer Kostenexplosion auf über zehn Millionen Euro und einer Bezugsfertigkeit nicht vor 2027. Noch jahrelang müssten die Kinder dann in Containern untergebracht werden.

Außerdem werde die Alternative am Steinlacher Weg nicht dem tatsächlichen Bedarf gerecht. Nur mit dem großen Neubau am Bolzplatz würden die elf Krippen- und Kindergartengruppen geschaffen, die laut Prognose allein im Ortsteil Alling vorgehalten werden müssten.

Natürlich sei es um den halben Bolzplatz schade, die restlichen 2400 Quadratmeter blieben jedoch für Sport, Freizeit und Geselligkeit erhalten. Der Standort am Bolzplatz sei sehr viel ruhiger als der vorgeschlagene Ersatz nahe der Staatsstraße.

Argument der Unterstützer des Ratsbegehrens ist zudem die direkte Nachbarschaft zur Schule: Um eine Kinderbetreuung an einem Ort von der Krippe über den Kindergarten bis zur Grundschule würden viele Nachbarkommunen Alling beneiden.

Über 3000 Wahlberechtigte, drei Wahllokale, drei zu machende Kreuze

Zur Abstimmung aufgerufen sind 3125 Allinger Wahlberechtigte. Alle haben die Unterlagen per Post bekommen und konnten ihre Stimme bereits per Briefwahl abgeben. Rund 1200 Bürger haben das bis Freitag getan, berichtet Carina Pförtsch, Wahlleiterin im Rathaus. Die Helfer im Briefwahllokal werden also viel zu tun haben. Trotzdem sind am Sonntag von 8 und 18 Uhr zwei Präsenz-Wahllokale geöffnet: in den Bürgerhäusern in Alling und Biburg. Wer dort abstimmen will, muss die Unterlagen mitbringen.



Unter dem Titel „Sichert die Kinderbetreuung der Gemeinde Alling“ stellt das Ratsbegehren folgende Frage: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Alling auf einer Teilfläche des alten Sportplatzes ein neues Kinderhaus erhält – wie im Bebauungsplan Alling Süd (8. Änderung Kinderhaus) vom Gemeinderat einstimmig festgesetzt, damit die Gemeinde den Bedarf an Kinderbetreuungsangeboten decken kann?“



Kürzer fasst sich das Bürgerbegehren mit der Überschrift „Rettet den Allinger Schulsportplatz“: „Sind Sie dafür, dass der bestehende Schulsportplatz an der Parsbergstraße in seiner Funktion als Sport- und Freizeitstätte erhalten bleibt, insbesondere nicht bebaut wird?“



Sollten beide Fragen jeweils mehrheitlich und mit dem Quorum von mindestens 625 Abstimmenden mit Ja beantwortet werden, entscheidet eine Stichfrage. Das Ergebnis wird nicht vor 19 Uhr abends erwartet. (op)