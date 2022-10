Klagen über Raser und Gefahrenstelle

Teilen

In Biburg wird über Raser geklagt. © mm

Vor allem Verkehrsthemen waren es, die von den rund 30 anwesenden Biburgern auf der Bürgerversammlung für den zweitgrößten Allinger Ortsteil angesprochen wurden.

Biburg – So wurde über die als gefährlich geltende Einmündung in die B 2 bei Wagelsried diskutiert, um deren Entschärfung sich die Gemeinde nach mancher Meinung früher hätte kümmern können.

Bürgermeister Stefan Joachimsthaler (CSU) verwies dagegen auf zahlreiche vergebliche Gespräche mit Behörden und Polizei und schließlich auf die Petition an den Landtag, die der Gemeinderat kürzlich beschlossen hatte.

Immer wieder ein Thema sind die Raser auf der Ammerseestraße – die Polizei hat Überwachungen angekündigt – und der fehlende Radweg nach Bruck. Das letzte Teilstück, von Pfaffing bis zum Bahnhof, läge auf städtischem Grund und müsste wegen des steilen Geländes mit erheblichem Aufwand hergestellt werden. Die Kreisstadt hat daran wenig Interesse, Alling selber kann keine Investitionen auf fremder Flur finanzieren. Es gibt zwar andere Möglichkeiten, nach Bruck zu kommen, die führen aber durch Wald zum Trimm-Dich-Pfad oder zur B 2 über Wagelsried auf der Birkenallee, die als Naturdenkmal nicht ausgebaut werden darf.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Eine Anregung aus der Bürgerschaft, die per Mail eintraf, soll geprüft werden: Ein Grüngut-Container für die Herbstmonate. Die Gemeinde will mit dem Kreis-Abfallwirtschaftsbetrieb Kontakt aufnehmen, müsste dann aber einen einzäunbaren Standort finden. Die andere Möglichkeit wäre, selber einen Container zu mieten, der dann auch unbeaufsichtigt an zentraler Stelle stehen könnte. Wenn das Behältnis dann für Restmüll statt für Laub und Zweige genutzt würde, wäre der Versuch schief gegangen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.