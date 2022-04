Klima-Check vor Ort: Alling arbeitet sich nach oben

Teilen

Extra durch ein Fenster aufs Dach gekraxelt: Bürgermeister Stefan Joachimsthaler auf dem neuen Rathaus-Anbau, auf dem eine PV-Anlage installiert wurde. © Weber

„Verbesserungsfähig“: Das ist das erste Wort, das Allings Bürgermeister Stefan Joachimsthaler einfällt, wenn man ihn fragt, wie seine Gemeinde in Sachen Klimaschutz aufgestellt ist. Um dann aber hinzuzufügen, dass doch einiges auf dem Weg ist.

Alling – Es ist Luft nach oben, meint der Rathauschef. Aber man sei auf einem guten Weg. Realisiert wird derzeit Photovoltaik (PV) auf der Bauhof-Halle und dem neuen Rathaus-Trakt. Mindestens vier Elektro-Ladesäulen sind in Planung – denn die bisher einzige bestehende beim Aldi ist viel frequentiert. Und für gemeindliche Gebäude wie Bürgerhaus und Schule gab es energietechnische Untersuchungen beziehungsweise sie sind vorgesehen.

Fast autark

Der CSU-Rathauschef fährt mit seinem E-BMW dank PV-Anlage und Batteriespeicher im Sommer „fast autark“. Allerdings ist er auch mit einem Familien- und Transportbus mit Diesel unterwegs. Das gibt der Privatmann Joachimsthaler unumwunden zu. Doch was sagt der Kommunalpolitiker zu heikleren Themen? Windkraft in den Höhenlagen der Gemeinde? Nun, man müsse „mit der 10H-Regelung umgehen“ und die „Leute zur Zustimmung bewegen“. In allen Nebenstraßen Tempo 30, wenn es erlaubt wäre? „Ein heißes Thema“, sagt er. Da gehöre jede Straße separat bewertet, ob es Sinn mache.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Einiges hat sich in Alling schon getan, als Energie-Autarkie und Klimaschutz noch nicht in aller Munde waren. 20 Jahre alt wird die Bürger-PV-Anlage auf dem Bürgerhaus, die demnächst vermutlich von der Gemeinde übernommen wird. Ein Teil des Wohngebiets am Nußfeld und die Ladenzeile davor sind an ein Fernwärmenetz angeschlossen, das von einer Hackschnitzel-Heizung befeuert wird. Und Joachimsthaler schätzt, dass mittlerweile auf jedem dritten Dach in Alling PV installiert ist.

Doch bei einigen Verantwortlichen scheine Klimaschutz nicht als vorrangige Aufgabe zu gelten. Wann immer private Interessen zugunsten der Allgemeinheit zurücktreten müssten – etwa bei früher diskutierten Beschränkungen für die Landwirtschaft im Allinger Moos, Inanspruchnahme von Flächen zur Renaturierung von Gräben und Starzelbach oder für den Hochwasserschutz – findet sich eine breite Koalition, die vor Eingriff in Eigentumsrechte warnt. Er werde bei dem Thema „nicht gerade gedrängt vom Gemeinderat“.

Klausur im Musterdorf

Joachimsthaler hatte zu Beginn seiner Amtszeit eine Klausurtagung im Allgäuer Öko-Musterdorf Wildpoldsried angesetzt, das sich mit Windrädern, Solarstrom und Biogas-Anlagen bei der Stromversorgung autark gemacht hat. „Wir waren alle baff“, erinnert sich Max Hennies, damals Neuling im Gemeinderat und frisch gewählter Umweltreferent. Aber nichts von dem, was anderswo Realität ist, sei in Alling auf Umsetzbarkeit geprüft worden. „Ein nettes Wochenende, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über“, so das Fazit des Grünen. Er gibt zu, schon bald desillusioniert worden zu sein, als einer seiner ersten Anträge im Gemeinderat abgelehnt wurde: Der umstürzlerische Wunsch nach plastikfreien Hundekotbeuteln. Noch immer muss er sich von einem Kollegen anhören, dass Alling grün genug sei – auch ohne Grüne.

Hennies stimmt zumindest teilweise zu: Sein Heimatort sei, was den äußeren Eindruck anbelangt, eine grüne Gemeinde. Er freut sich, dass Alling beim Stadtradeln immer vorne mit dabei ist, und lobt den Bürgermeister für sein Engagement bei Elektro-Mobilität und Solarstrom. Aber in vielem anderen, was man vor Ort für den Klimaschutz tun könne, sei doch noch viel Luft nach oben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.