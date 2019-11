Dorfgemeinschaft mit neuen Kräften

Die Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen hat die Liste für die Kommunalwahlen aufgestellt.

Alling– Da die amtierenden Ratsmitglieder Ludwig Stecher und Angelika Reichlmayr ausscheiden und Stefan Joachimsthaler als Bürgermeister für die CSU kandidiert, treten viele neue – junge und erfahrene – Bewerber aus den beiden Gemeindeteilen an.

„Wir wünschen uns frischen Wind für die Vertretung der Dorfgemeinschaft im zukünftigen Gemeinderat“, sagte Hans Ludwig, der erste Kandidat auf der Liste der Dorfgemeinschaft. Es gehe vor allem auch darum, in Zukunft die Bürger besser in die Arbeit des Gemeinderats einzubinden. Ludwig zeigte sich erfreut darüber, dass Vertreter der unterschiedlichen Gruppen und Vereine der beiden Ortsteile auf der Liste kandidieren. Er betonte, dass die Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen als parteiunabhängige, bürgernahe Gruppierung vor allem sachorientiert die Interessen beider Orte vertreten will.

Unter der Leitung von Ludwig Stecher, aktuell Dritter Bürgermeister und Sprecher der Dorfgemeinschaft im Allinger Gemeinderat, wurde von den 33 Anwesenden die vorbereitete Liste für die Kommunalwahl verabschiedet. Es kandidieren in dieser Reihenfolge Hans Ludwig, Florian Naßl, Adelheid Utters-Adam, Petra Heber, Wolfgang Hartl, Markus Heuschneider, Doris Streicher-Patzer, Karl Wörl, Manuela Goldbach, Michael Beischl, Max Heilmeier, Josef Kandler, Benedikt Heimrath und Gabi Kammerloher.

Am Ende der Veranstaltung bedankten sich Hans Ludwig und Florian Naßl bei den drei bisherigen Vertretern der Dorfgemeinschaft im Gemeinderat Alling, Ludwig Stecher, Stefan Joachimsthaler und Angelika Reichlmayr. „Kommunalpolitik ist kein einfaches Pflaster“, sagte Ludwig, „Ihr habt für unsere Dörfer viel erreicht und dafür sind wir Euch sehr dankbar.“ tb

Die Liste der Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen

1. Hans Ludwig 2. Florian Naßl 3. Adelheid Utters-Adam 4. Petra Heber 5. Wolfgang Hartl 6. Markus Heuschneider 7. Doris Streicher-Patzer 8. Karl Wörl 9. Manuela Goldbach 10. Michael Beischl 11. Max Heilmeier 12. Josef Kandler 13. Benedikt Heimrath 14. Gabi Kammerloher Als Ersatzleute stehen Michael Stecher und Marie Luise Bayer zur Verfügung. Der Gemeinderat Alling hat 16 Sitze.

