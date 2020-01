Freie Wähler wollen CSU-Allmacht brechen

Alling

Die Freien Wähler (FW) als bislang zweitstärkste politische Kraft in Alling gehen ohne Bürgermeisterkandidaten in die Wahl. Hans Friedl, vor sechs Jahren Herausforderer von Amtsinhaber Frederik Röder (CSU), ist in den Landtag gewählt worden – und will dort bleiben. Andere Bewerber für den Chefposten im Rathaus gab es nicht.