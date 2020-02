Bürgermeister-Wahl: Riesiger Andrang bei der Podiumsdiskussion in Alling

Alling - Einen offensichtlichen Punktsieger gab es bei der Podiumsdiskussion des Fürstenfeldbrucker Tagblatts nicht, die Bewerber gingen pfleglich miteinander um. Bevor es um ernste Sachthemen ging, sorgten im Bürgerhaus die Biographien zweier Bewerber für Heiterkeit: Nacheinander stellten sich Schröder und Joachimsthaler als jeweils 54-Jährige vor, von Beruf gleichermaßen Elektromeister und Väter von jeweils vier Kindern.

Vor es an die Polit-Fragen ging, schaltete Moderator Thomas Steinhardt vom Tagblatt ein kleines Quiz vor. Historisch (Schlacht von 1422) waren alle drei Kandidaten auf der Höhe, auch dass die Partnergemeinde Lannach in der Steiermark liegt und die Außerirdischen bei ihrem letzten Besuch Kornkreise hinterließen, wussten die Bewerber aus dem Effeff.

+ Die Junge Mannschaft hatte alle Hände voll zu tun, alle mit Getränken und Wurstsemmeln zu versorgen. © Weber

Bei der Debatte ging es dann um aktuelle Themen, die den Bürgern auf den Nägeln brennen. Eine Ortsumgehung für die Gilchinger Straße hielten alle Kandidaten wenn nicht für Utopie, so doch für ein Projekt, das Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde. Joachimsthaler warnte vor uneinlösbaren Versprechungen, zumal es in 20 oder 30 Jahren vielleicht ganz andere Mobilitätskonzepte geben könne.