Drei E-Ladesäulen nehmen ihren Betrieb auf

Von: Kathrin Böhmer

O’zapft is: Mathias Kral (Bauamt Leitung), Stefan Joachimsthaler (Bürgermeister), Benedikt Friedinger (Amtsleiter und Kämmerer) und Matthias Nesslauer (ESB). © mm

Besitzer von Elektrofahrzeugen können nun in Alling an drei zentralen Standorten Strom tanken.

Alling – Die Tankstellen stehen an den Parkplätzen am Bürgerhaus (Hoflacher Straße), an der Hoflacher Straße (Beim Nussfeld) und an der Sporthalle. An den Stationen können die Akkus von bis zu acht E-Fahrzeugen mit einer Leistung von 22 Kilowattstunden gleichzeitig geladen werden. „Getankt“ wird Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft.

Bürgermeister Stefan Joachimsthaler teilt mit: „Wir möchten damit ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir als Kommune das Thema Elektromobilität angehen und aktiv mitgestalten.“ Realisiert wurden die Ladestationen von der Gemeinde Alling. Die Energie Südbayern (ESB) als regionaler Versorger übernimmt den Betrieb der Anlagen und bietet Ladekarten an, die Fahrern europaweit Zugang zum Elektroladenetz ermöglichen.

E-Tanken an den Ladesäulen ist einfach: Freigeschaltet wird die Station mittels Smartphone-App oder RFID-Chipkarte im Scheckkartenformat. Durch die Zusammenarbeit mit ladenetz.de akzeptieren die Säulen eine Vielzahl an Ladekarten und Apps verschiedenster Anbieter und Roaming-Partner.

