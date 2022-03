Lieblingsrezept aus Biburg: Napoleons Gericht mit Glühwein und Bitterschokolade

Kocht gerne traditionelle Rezepte: Werner Braumiller. Damit das zarte Fleisch nicht angestochen wird, verwendet er zwei Pfannenwender, um es zu greifen. © Peter Weber

Werner Braumiller vom Oberen Wirt in Biburg kocht gerne Böfflamott. In der Merkur-Serie „Mein Lieblingsrezept“ zeigt er, wie es geht.

Biburg – „Die Klassiker machen am meisten Spaß“, sagt Werner Braumiller, der in seinem Lokal „Oberer Wirt“ in Biburg gerne traditionell kocht. Seinen Lieblingsbraten „Böfflamott“ veredelt er mit Glühwein und Bitterschokolade. Im Tagblatt verrät er die Zubereitung.

Napoleon selbst soll das Gericht nach Bayern gebracht haben. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem bekannten Sauerbraten das „Boeuf à la mode“, bairisch ausgesprochen „Böfflamott“. Braumillers Rezept geht auf eine Wirtin zurück, die es so bereits in den 1930er-Jahren gekocht hat. Für ihn das Wichtigste ist hochwertiges Rindfleisch. Der gelernte Koch und Metzger erklärt: „Am besten geeignet ist die Schulter vom Charolais.“ Wichtig ist, dass es sich um das butterweiche Fleisch der Färse handelt, also eines weiblichen Rindes, das noch nicht gekalbt hat. Und gut abgehangen muss das Fleisch sein, mindestens zwei, besser drei Wochen. Beim Oberen Wirt kommt das Fleisch vom Braumiller-Hof, den Nichte Sophie Braumiller in Biburg betreibt.

Bei der Zubereitung ist Sorgfalt entscheidend. Das Fleisch darf niemals angestochen werden: „Sonst läuft der Saft heraus.“ Der Wirt empfiehlt, das Schulterstück beim Braten mit zwei Pfannenwendern zu greifen. Und beim Anrichten muss es natürlich gegen die Faser aufgeschnitten werden.

Bei den Zutaten hat Braumiller Überraschungen parat. Der Beize zum Einlegen des Fleisches fügt er Glühwein hinzu – aus den Gewürzen ziehe der Braten eine kräftige Note. Und Braumiller denkt pragmatisch: „Jeder hat noch ein paar Flaschen von Weihnachten daheim und ist froh, die loszubekommen.“ Viele wagten sich wegen des Beizens nicht an das Gericht: „Dabei ist der Aufwand gering.“ Die Vorbereitung dauere nur wenige Minuten. Und später spare man sich Zeit: Die Beize dient als Grundlage der Sauce, sodass diese nicht extra angesetzt werden muss.

Als Krönung reibt Braumiller Schokolade in die Soße: „Das bringt Glanz.“ Aber Bitterschokolade – „ich muss das dazu sagen, weil die Leute wissen, dass ich eigentlich ein Süßer bin“.

Die Zutaten

Für vier Personen: 1,5 kg runde oder flache Rinderschulter (gut abgehangen), 0,7 l Rotwein, 0,5 l Glühwein, 0,2 l Wasser, 0,3 l Rotweinessig, Wacholderbeeren (zerstoßen), Lorbeerblätter (gerieben), 1 Zweig Rosmarin, 1 Prise Zucker, je 200 g Karotten, Zwiebeln und Sellerie, 2 EL Öl, Puderzucker, Salz, Pfeffer, Senf, 1 Schuss Sekt, 2 EL Schokolade (herb), 1 Spritzer Sahne.

So sieht das fertige Gericht aus: Böfflamott, veredelt mit Glühwein und Bitterschokolade, und Spätzle. © Weber

Die Zubereitung

Rot- und Glühwein, Wasser, Essig sowie Gewürze in einem großen Behältnis verrühren. Gemüse in drei Zentimeter dicke Stücke schneiden und zugeben. Das Fleisch in diese Beize geben und abgedeckt für zwei bis drei Tage einlegen. Ist das Fleisch durchgezogen, kann man es aus der Marinade nehmen, dann im Schmortopf mit Öl erhitzen, von allen Seiten anbraten und herausnehmen. 2 EL Puderzucker hineinstäuben und goldbraun karamellisieren. Tomatenmark unterrühren und kurz anrösten. Mit Rotweinbeize aufgießen und sämig köcheln. Fleisch in den Topf einlegen und mit Röstgemüse und Gewürzen etwa zweieinhalb bis drei Stunden vorsichtig unter stetigem Lösen des Gemüses vom Topfboden köcheln. Nun das Fleisch vorsichtig herausnehmen und die eingedickte Soße vorsichtig durch ein Sieb gießen, dabei Gemüse ausdrücken. Soße nochmals abschmecken, mit Salz, Pfeffer, Senf, Sekt, geriebener Schokolade und Sahne verfeinern. Fleisch schneiden und anrichten. Dazu passen Kartoffeln, Selleriepüree, Spätzle oder Nudeln. Matthias Kast

