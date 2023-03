Mit dem neuen Wirtspaar bleibt das Vereins-Stüberl in der Familie

Von: Dieter Metzler

Die Wirtsleute Mathias Lampl und Susi Sieg stoßen mit ASV-Präsident Thomas Rolli auf die Zukunft an. © Metzler

Der ASV Biburg hat in seinem Sportheim einen neuen Pächter. Und der sei „ein echter Glücksfall“, sagt ASV-Präsident Thomas Rolli.

Biburg – Denn mit Mathias Lampl und seiner Lebensgefährtin Susi Sieg sind neue Wirtsleute aus dem unmittelbaren Umfeld des Vereins gefunden worden. „Das Sportheim bleibt sozusagen in der Familie“, erklärt Rolli. 24 Jahre lang führten die Eltern von Mathias Lampl das Stüberl: Leonhard und Christine Lampl, von allen nur „Hard“ und „Christl“ genannt.

Nach dem Tod seiner Frau vor sieben Jahren hatte Leonhard Lampl das Stüberl weitergeführt, zuletzt mit seiner neuen Lebensgefährtin. Doch dann zog er in die Heimat seiner Partnerin, nach Brunnthal. Also musste ein neuer Wirt her. Und da war es ein Glück für den ASV, dass Mathias Lampl und Susi Sieg die Anfrage des Vereins gleich positiv beantworteten.

Nicht lange überlegt

„Wir haben nicht lange überlegen müssen“, berichtet der 38-jährige Mathias Lampl. „Ich fühlte mich verpflichtet, die über 30-jährige Familientradition im ASV-Stüberl fortzusetzen.“ Hauptberuflich arbeitet er bei BMW, seine Lebensgefährtin als stellvertretende Vertriebsleiterin in einem Verlag. Doch für das Stüberl nehmen sie sich Zeit. Und wenn es bei größeren Veranstaltungen und Feiern brennt, dann helfen Lampl senior und seine Partnerin mit. Dann steht die gelernte Köchin Gabi am Herd. Die 72-Jährige hatte im Gasthaus Mathäser in München gearbeitet und im Ein-Sterne-Restaurant „Schmankerlstube“ in Wertingen.

Weißwurst-Frühstück

Als erste Amtshandlung hat das neue Wirtspaar das Weißwurst-Frühstück wieder aufleben lassen – künftig immer am Samstagvormittag. Fest steht zudem, dass die „Schmankerl-Gabi“ einmal im Monat an einem Freitagabend bayerische und internationale Gerichte zubereitet. Ansonsten hat das ASV-Stüberl immer am Donnerstagabend geöffnet – für den ASV-Stammtisch, die Spielersitzung und Gäste. Am Sonntag ist die Wirtsstube bei Heimspielen die ab 13 Uhr geöffnet.

