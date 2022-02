Mit Sonnenkraft zur Energiewende

Von: Andreas Daschner

Teilen

Selbst ist der Elektro-Tankwart: Grafraths Bürgermeister Markus Kennerknecht an dem Fahrzeug, das die Gemeinde fürs E-Carsharing angeschafft hat. © Weber

Kottgeisering produziert bald mehr Ökostrom als das Mammendorfer Windrad, Bürger von Grafrath und Schöngeising haben Aktionsgruppen zur Förderung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz gegründet. Das zeigt: Diese Themen sind in der Verwaltungsgemeinschaft Graf-rath wichtig. Ein schlaglichtartiger Überblick.

Grafrath – „Ich sehe durchaus die Gemeinden vor Ort in der Pflicht“, sagt Grafraths Bürgermeister Markus Kennerknecht hinsichtlich der Umsetzung des Klimaschutzes. Der Rathauschef meint damit aber nicht nur die politischen Gemeinden. „Ich beziehe dabei auch die Menschen vor Ort und ihre Verhaltensweisen explizit mit ein.“

Seine Gemeinde Grafrath sieht er dabei gut aufgestellt. Vergangenen November wurde der Prozess „Grafrath klimafreundlich“ ins Leben gerufen. Dass die Gemeinde bereits viel erreicht hat, hob Kennerknecht bei der Auftaktveranstaltung hervor. So wurden unter anderem die Schule energetisch saniert, ein E-Carsharing-System eingeführt und Straßenlaternen auf LED umgerüstet. Von Seiten der Bürger sei die Bereitschaft groß, sich in Arbeitskreisen und Aktionsgruppen einzubringen. Als Beispiele nennt der Rathauschef die Gruppe „Klimaaktiv vor Ort“ und die Arbeitskreise Fahrradverkehr, Agenda 21 und Repair-Café. Zudem tut sich etwas bei privaten Gebäuden. Bei der Sanierungskampagne „Check Dein Haus“ im Frühjahr 2021 beteiligten sich laut Kennerknecht rund 40 Gebäudebesitzer und -nutzer.

Wasserstoff als Energieträger

Das Thema Wasserstoff wird in Grafrath vor allem durch die CSU vorangetrieben. Angedacht ist die Lagerung von Wasserstoff als Energieträger.

Weitere Nachhaltigkeitsprojekte sind im Gespräch: etwa die Idee, dass Grafrather in ihrem Ort kostenlos Bus fahren dürfen. Demnächst geht es im Gemeinderat um nachhaltiges Bauen: bei weiteren Sanierungen wie beim Bürgerstadl, aber auch bei Neubauprojekten wie dem Märchenwald.

Weiter nach Kottgeisering. Schon jetzt kann die Gemeinde mit ihrer Freiflächen-Photovoltaikanlage „Solarpark Kottgeisering I“ rechnerisch 475 Vier-Personen-Haushalte bei einem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden mit Ökostrom versorgen. Nach dem ersten Solarpark ist bereits ein zweiter mit den Stadtwerken Fürstenfeldbruck geplant. Der soll laut Bürgermeister Andreas Folger jährlich rund 3,3 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom liefern. Dazu kommt der von privater Seite geplante Solarpark Kreuzbergfeld mit einer jährlichen Produktion von 3,7 Millionen Kilowattstunden.

Solarparks werden Windrad übertrumpfen

„Wenn beide Anlagen gebaut und in Betrieb genommen sind, bedeutet das einen wichtigen Beitrag der Gemeinde zur Energiewende“, sagt Folger. Denn dann würde regenerativ erzeugter Strom im Umfang von 8,4 Millionen Kilowattstunden jährlich produziert. Folger: „Zum Vergleich: Das Mammendorfer Windrad erzeugt 6,2 Millionen Kilowattstunden.“

Zweite Ladesäule am Sportplatz möglich

Weitere Klimaprojekte der Gemeinde sind die kürzlich installierten PV-Anlagen auf dem Rathaus und dem Kinderhaus, eine E-Ladesäule vor dem Rathaus und das im November gestartete E-Carsharing, das aber noch eine sechsmonatige Testphase zu überstehen hat. Eine zweite Ladesäule könnte am Sportplatz entstehen, sofern die bestehende Säule ausreichend genutzt wird.

Auch die Bürger engagieren sich laut Folger eigeninitiativ für den Klimaschutz. Das bezeugen nicht nur die insgesamt 130 PV-Anlagen auf Kottgeiseringer Dächern, sondern auch energetische Sanierungen und die Anschaffung von privaten Lademöglichkeiten, also sogenannten Wallboxen.

Artenschutz wird in der Gemeinde Schöngeising ganz groß geschrieben. Es hat sich eine Aktionsgruppe mit dem Namen „bunt.schön.geising“ gegründet. Diese hat alle Flächen hinsichtlich ihrer naturnahen Gestaltung bewertet und bemüht sich um Paten, die Blühflächen pflegen. „In diesem Zug wurden viele Flächen gestaltet und abgemagert, um als Heimat für Insekten zu dienen“, sagt Bürgermeister Thomas Totzauer.

In Sachen Sonnenstrom hat sich nicht nur auf privaten Dächern etwas getan. „Wir werden eine PV-Anlage auf dem neuen Gemeinschaftshaus errichten“, so Totzauer. Zudem ist in dem Haus eine Heizung mit regenerativen Energien geplant.

Wasserkraftwerk und Kläranlage

Bekanntlich ist Schöngeising auch Standort des Wasserkraftwerks der Stadtwerke Fürstenfeldbruck. Laut Bürgermeister Totzauer gibt es Überlegungen im Gemeinderat, eine zusätzliche eigene Anlage einzubringen. „Es gibt dafür neue Wasserkraftsysteme, aber die sind noch nicht so weit.“ Aber man bleibe dran.

Im Bereich Mobilität zieht Schöngeising mit den beiden Nachbarn mit und hat ein E-Carsharing und eine Ladestation am Rathaus. Außerdem sind weitere Mobilitätsstationen angedacht. Und auch Windkraft will Totzauer für die Zukunft nicht ausschließen – auch wenn da zuerst die große Politik gefordert ist: „Wenn man die Energiewende will, wird man von der 10H-Regelung abweichen müssen“, sagt er.

Zur Verwaltungsgemeinschaft gehört auch die Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) „Obere Amper“ in Grafrath. Hier stehen Projekte an, die der Nachhaltigkeit dienen. AZV-Vorsitzender Andreas Folger verweist auf die geplante gemeinsame Klärschlammentsorgung in Geiselbullach und den Umbau der Kläranlage in Grafrath. Beides hilft, den Ausstoß klimaschädlicher Gase deutlich zu reduzieren.