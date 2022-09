Mobilität, Befindlichkeiten, Erwartungen: Gemeinde startet Senioren-Umfrage

Rentner (Symbolbild)

Wie geht’s den Senioren in Alling? Was wünschen sie sich? Um das herauszufinden, hat die Gemeinde eine große Senioren-Umfrage gestartet.

Alling – Die Gemeinde will von ihren älteren Einwohnern wissen, wie sie sich fühlen und ob sie eventuell irgendwo der Schuh drückt. In diesen Tagen wurde eine groß angelegte Senioren-Umfrage gestartet, mit der Befindlichkeiten und Erwartungen der Generation 60 plus erkundet werden sollen.

Die 31 Fragen haben Soziologie-Studenten der Universität Erlangen im Rahmen einer Semesterarbeit zusammengestellt. Die endgültige Fassung wurde mit dem Allinger Seniorenbeirat abgesprochen. Angesprochen fühlen dürfen sich 1106 Bürger, ein knappes Viertel der Gesamtbevölkerung.



Von Interesse ist für die Fragesteller beispielsweise, wie mobil die Älteren noch sind und auf welche Weise sie etwa Arzt oder Post erreichen. Zudem welche Angebote für Ältere in Alling angenommen werden beziehungsweise welche fehlen. Inwieweit sind die Befragten ferner noch selbstständig, für was – Beispiel Gartenarbeit – könnten sie trotzdem Unterstützung brauchen? Und: Sind noch Kinder in der Nähe, gibt es andere soziale Kontakte oder Freundschaften? Nach der finanziellen Lage wird nicht gefragt, ihre gesundheitliche Situation sollen die Antwortenden selber einschätzen.



Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. „Den Datenschutz kann ich versprechen“, sagte Beirats-Chef Hermann Dejako bei der Vorstellung des Projekts im Gemeinderat. Die Fragebögen werden nicht verschickt, sondern ausgetragen, wovon man sich hier und da auch persönliche Ansprache und Motivation zum Mitmachen erhofft. Auch auf der Senioren-Bürgerversammlung am 13. Oktober wird die Umfrage Thema sein.



Dass schon 60-Jährige befragt werden, ist Absicht: Vielleicht könne die Gemeinde anhand dieser Bestandsaufnahme Weichen stellen und Entscheidungen treffen, die dann die heutigen Jung-Senioren „als 70-Jährige genießen können“, meinte Dejako. Er war „überzeugt, dass die eine oder andere Anregung kommt“.



Der Kontakt nach Erlangen kam über eine dort lehrende Professorin zustande, die in ihrer Heimatgemeinde Schöngeising eine ähnliche Umfrage – mit einer schließlich fast 60-prozentigen Beteiligung – in die Wege geleitet hatte. Die Auswertung selbst gehört noch zur Semesterarbeit, ein Resümee mit Empfehlungen soll anschließend ein dortiger Student im Rahmen einer Bachelor-Arbeit vorlegen. (Olf Paschen)

