Er war der Herr über alle Werkzeuge

Von: Ulrike Osman

Ernst Grichter wurde 84 Jahre alt. © Repro: Osman

Er war der Meister Eder von Alling. Der Spitzname passte perfekt für Ernst Grichter, den Schreinermeister, dessen Werkstatt genauso aussah, wie man sie aus dem Fernsehen vom Pumuckl kannte. Nun ist der Allinger im Alter von 84 Jahren gestorben.

Alling - Der 1939 geborene Sohn eines Wagners und Schreiners war nach seiner Ausbildung in Fürstenfeldbruck in die Werkstatt seines Vaters eingestiegen. Doch man kannte ihn in seinem Heimatort nicht nur als Handwerksmeister. Lange Jahre bestimmte Grichter die Geschicke Allings im Gemeinderat mit. Ab 1990 gehörte er zwölf Jahre lang dem Gremium an, zunächst als Sportreferent, dann als Zweiter Bürgermeister. „Er war der zuverlässigste Stellvertreter, den man sich vorstellen kann, und ein ruhender Pol im Gemeinderat“, erinnert sich der damalige Bürgermeister Eberhard Boerboom.

So sehr Grichter einerseits mit seinem ausgleichenden Wesen aufbrandende Diskussionswogen zu glätten verstand, so sehr konnte er andererseits kämpfen, wenn ihm etwas am Herzen lag. Als der Landkreis Starnberg an der Grenze zu Alling – und in unmittelbarer Nähe zum Wasserschutzgebiet der Gemeinde – eine Mülldeponie errichten wollte, ging der sonst so ruhige Rathaus-Vize auf die Barrikaden. Er organisierte einen Protestmarsch mit Leiterwagen bis vors Starnberger Landratsamt. Viele Gleichgesinnte beteiligten sich. Und tatsächlich ging das Damoklesschwert an der Gemeinde vorüber.

Privat war Ernst Grichter ein guter Sportschütze mit Luftgewehr und -pistole – und ein großer Tierfreund. Katzen gehörten immer zur Familie. Auch gerettete Hühner aus Legebatterien nahmen Ernst Grichter und seine Frau Maria auf. Dank bester Pflege hatten die geschundenen Hennen meist nach wenigen Wochen wieder ein perfektes Federkleid. Im Winter durften sie in die warme Werkstatt und legten – sehr zum Vergnügen der ganzen Familie – zwischen den Werkzeugen das eine oder andere Ei.

Bis ins hohe Alter genoss der Motorradfan die Freiheit auf seiner BMW-Maschine. Unvergesslich bleibt seiner Tochter Monika der letzte gemeinsame Ausflug nach Bad Tölz. Sie hatte mit Mitte 50 noch den Motorradführerschein gemacht und sich eine kleine Harley Davidson gekauft, um mit ihrem Vater gemeinsam Fahrten zu unternehmen.

In wenigen Wochen hätte Ernst Grichter mit seiner Maria Diamantene Hochzeit gefeiert. Insgesamt gingen die beiden sogar 66 Jahre gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich im Alter von 18 und 19 Jahren beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg kennengelernt hatten.

„Mein Mann war ein richtiger Familienmensch“, sagt Maria Grichter. Die vier Frauen in seinem Leben – neben Ehefrau und Tochter die beiden Enkelinnen Elisabeth und Veronika – gingen dem Meister Eder der Gemeinde Alling über alles.