Nein zu Leuchtreklame

Beleuchtete Reklameplakate mitten in Alling? Brauchen wir nicht, meinte jetzt einstimmig der Gemeinderat.

Alling – Er verwarf damit den Antrag einer westfälischen Firma, die sich auf solche Art von Außenwerbung spezialisiert hat. Direkt neben der Gilchinger Straße sollte an der Fassade eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes eine knapp zehn Quadratmeter große Fläche für Unternehmensinformationen genutzt werden.

Aus Gemeinde-Sicht würde es sich um eine Anlage handeln, die „nicht mit dem Ortsbild in Einklang zu bringen“ sei, hatte die Verwaltung argumentiert. Sein Veto hatte aber schon das Staatliche Bauamt als für die Staatsstraße zuständige Behörde eingelegt: Große Werbetafeln bedeuteten für die Fahrer stets eine „hohe Ablenkung vom Verkehrsgeschehen“. Und gerade an unübersichtlichen Stellen wie kurz vor der scharfen S-Kurve in der Ortsmitte brauche es die besondere Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. (op)