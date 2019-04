Neuer Vertrag regelt das Wasser-Geschäft

Eine neue Vereinbarung mit dem Amperverband (AV), der sich seit zwei Jahren um die Allinger Wasserversorgung kümmert, hat für Befremden im Gemeinderat gesorgt. Die Angst war, dass der Gemeinde die Entscheidungsgewalt aus der Hand genommen wird.

Alling–Zwar gibt es seit 2017 eine Zweckvereinbarung, in der die Gemeinde die Betriebsführung des eigenen Wasserwerks dem AV übertragen hat. Dieser Text galt den Verantwortlichen aber offenbar als unzureichend. Jetzt wird in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag präzisiert, dass der Vorsitzende und die Mitarbeiter des in Eichenau ansässigen Verbands auch Vollmacht haben, Vergaben und Anordnungen selber zu treffen. Bisher war diese Befugnis auf hoheitliche Aufgaben – die Erhebung von Beiträgen und Gebühren und die damit verbundenen Bescheide – beschränkt.

Selbst Finanzreferent Hermann Dejako (CSU) räumte ein, dass er auch nach der Lektüre des Vertragswerks „nicht recht gewusst“ habe, worum es in dem Text eigentlich geht. So darf der Amperverband jetzt auch in eigener Regie Aufträge bis zu einer Summe von 250 000 Euro vergeben, Zahlungsanordnungen sind sogar bis zu unbegrenzter Höhe möglich.

Hans Schröder (Allinger Bürgervereinigung/ABV) hielt die Beträge für zu hoch. Über die Freigabe von einer Viertelmillion Euro müsste eigentlich der Gemeinderat entscheiden.

Bürgermeister Frederik Röder (CSU) sprach von einer irreführenden Formulierung, die allerdings das Landratsamt in den Text geschrieben habe. Tatsächlich entscheide die Gemeinde weiterhin allein, welche Projekte sie zu welchen Kosten durchführen wolle. Solche Vorhaben seien dann auch im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung ausdrücklich genannt. Jetzt aber brauche der AV keine Unterschrift mehr aus dem Allinger Rathaus, um etwa eine neue Pumpe in Auftrag zu geben oder Teil-Rechnungen für die Leitungssanierung zu bezahlen. Also handele es sich bei der Vergabe nicht um neue, sondern um die „Erledigung vom Gemeinderat beschlossener Aufträge“, schloss Dejako aus den Ausführungen.

Der neue Vertrag regelt im Einzelnen, bis zu welcher Summe (Sachbearbeiter 2500 Euro, Geschäftsleiter 125 000 Euro) die AV-Mitarbeiter selbstständig handeln können. Ein weiterer Paragraph führt aus, was der Allinger Bürgermeister noch selbst unterzeichnen darf: Etwa Antwortschreiben auf alle Briefe, die direkt an ihn gerichtet sind, Schreiben „von wesentlicher kommunalpolitischer Bedeutung“, aber auch „Verträge und Vereinbarungen mit erheblicher verpflichtender Wirkung“. Sonst reicht die Unterschrift eines AV-Mitarbeiters. Kurios dabei ist: Gegebenenfalls könnte auch der Amperverbands-Vositzende Frederik Röder Schriftstücke unterzeichnen, die der Bürgermeister Frederik Röder nicht mehr absegnen darf.

Unabhängig von der neuen Vereinbarung wurde im Gemeinderat auch kurz ein Gerücht diskutiert, das Ludwig Stecher (Dorfgemeinschaft Biburg) aufgeschnappt hatte: Die Gemeinde soll die Bürger um eine Million Euro zusätzlich belastet haben, weil sie Zuschüsse zur Sanierung des Wasserleitungsnetzes nicht rechtzeitig beantragt habe. Der Bürgermeister stellte klar, dass Mittel aus einem bayerischen Härtefallfonds sehr wohl beantragt worden seien, Alling aber unter der Fördergrenze gelegen habe. Denn nur Kommunen, die in einem Zehn-Jahres-Zeitraum mindestens 2100 Euro pro Einwohner in die Wasserversorgung investiert haben, können bei weiteren Projekten mit staatlicher Hilfe rechnen. Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren zwar Milliionen in die Sanierung des Leitungsnetzes stecken – und einen Großteil der Kosten auf die Bürger umlegen, hat den Grenzwert in der Vergangenheit aber verfehlt. Das gilt auch für die Fortsetzung des Programms nach den „Richtlinien für Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Vorhaben“: Auch im neuen Berechnungszeitraum bis 2021, in den schon die ersten Netz-Investitionen fallen, bleibt Alling (knapp) unter dem nötigen Durchschnittswert. Allerdings gibt es auch ein Sonderprogramm für Wasser-Notverbünde, wie die geplante Leitung nach Gilching (Kreis Starnberg). Die dafür möglichen 70 000 Euro sollen noch heuer beantragt werden. (op)