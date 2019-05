Polizeistatistik: Das Leben in Alling ist sicher - wenn nicht gerade geschlägert wird

Die Starzelbachgemeinde und ihre Ortsteile sind und bleiben ein sicheres Pflaster. Dieses Resümee zogen Germerings Polizei-Chefs Jürgen Dreiocker und Andreas Ruch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr – auch wenn die Zahl der Straftaten angestiegen ist.

Alling – 2018 zählten die Ermittler 88 Taten in Alling. Ein Jahr zuvor waren es noch 48. Den Anstieg begründen die Ermittler in erster Linie mit Raufereien bei den zahlreichen Festen in der Starzelbachgemeinde. Aber auch die Fälle häuslicher Gewalt hätten zugenommen.

Dass Alling dennoch als sehr sichere Kommune gilt, zeigt ein Blick auf die sogenannte Häufigkeitszahl. Sie gibt an, wie viele Straftaten es hochgerechnet auf 100 000 Einwohner gibt. In Alling liegt sie bei 2255. Zum Vergleich: In der Großen Kreisstadt Germering beträgt die Zahl 3493, in der Hauptstadt Berlin liegt sie gar bei 13 746.

Nicht ganz so sicher geht es beim Thema Verkehr auf den Straßen zu. So gilt etwa die B 2 im Gemeindegebiet als sogenannter Unfallhäufungspunkt. Dort hat es im vergangenen Jahr insgesamt 39 Mal gekracht. 2016 zählten die Germeringer Beamten auf diesem Abschnitt lediglich 23 Unfälle.

Zweifelhafter Spitzenreiter ist Alling bei den Wildunfällen. Registrierte die Polizei in Germering 36 Zwischenfälle mit Tieren, waren es in Alling und seinen Ortsteilen 48 Zusammenstöße mit Vierbeinern. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr in Alling 115 Unfälle.