Rad-EM blockiert Biburg - manche murren, andere planen Grillnachmittag

Ein Grillnachmittag ist geplant. © Bernd Settnik/dpa

Nicht alle Biburger freuen sich darauf, dass ihr Ortsteil zum Teil-Schauplatz eines internationalen Sportereignisses wird.

Biburg –Denn für das Einzel-Zeitfahren der Rennradler im Rahmen der „European Championships“ ist die gesamte Ortsdurchfahrt (Brucker- und Ammerseestraße) am 17. August ab spätestens 11 Uhr vormittags gesperrt. Die Teilnehmer starten vom Brucker Kloster aus, rasen über Gelbenholzen nach Biburg rauf und kehren über Holzhausen, Schöngeising, Landsberied und Jesenwang in die Stadt zurück, den eigentlichen Kooperationspartner der Olympia-Stadt München, die mit den Wettbewerben an die Spiele von 1972 erinnern will.

Dem Vernehmen nach sind besonders einige Landwirte aus dem Allinger Ortsteil über die Vollsperrung an einem normalen Werktag, einem Mittwoch, wenig erfreut. Offenbar fanden sich aus den Reihen der Biburger Feuerwehr – möglicherweise urlaubsbedingt – nicht ausreichend Helfer, um die Absperrungen zu kontrollieren. Dafür springen neben den Allinger Kollegen auch die aus Eichenau ein.

Manche Anwohner der Strecke scheinen dem Spektakel aber entgegenzufiebern. So plant die Holzhausener Feuerwehr einen Grill-Nachmittag für die Zuschauer, auch in Biburg selbst soll für Publikumsverpflegung gesorgt werden. Die Frauen starten ihr EM-Zeitfahren gegen 14 Uhr, die Männer ab etwa 17.30 Uhr. op

