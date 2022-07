Schlacht von Hoflach: Allinger Mittelalter-Spektakel erst 2023

Die Fresken in der Kapelle von Hoflach erinnern an die Schlacht. © Weber

Das große Fest wird verschoben: Das in Alling für September geplante Mittelalter-Spektakel anlässlich der Schlacht von Hoflach vor 600 Jahren soll erst im Juni 2023 stattfinden.

Alling – Erst 601 Jahre nach der Schlacht von Hoflach wird die Gemeinde dieses historischen Ereignisses gedenken. Der für den September geplante Mittelalter-Markt wurde jetzt auf den Juni kommenden Jahres verschoben.

Der Krieg

Als Gründe werden der Ukraine-Krieg und mögliche neue Einschränkungen wegen Corona genannt. Vor allem aber gilt das zweite Wiesn-Wochenende als ungünstiger Termin für ein Fest. Das letzte und entscheidende Gefecht im innerbayerischen Krieg der Wittelsbacher Herzöge fand am 19. September 1422 nahe Alling statt.

Die Organisatoren sehen die Verschiebung mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist nun mal heuer das Jubiläumsjahr, andererseits bleibt so mehr Zeit für die Planung. Denn auch die Vereine, die unter anderem für die Verpflegung der Festgäste sorgen sollen, müssen sich auf das jetzt für den 10. und 11. Juni 2023 geplante Event vorbereiten. Statt auf dem Hartplatz an der Sporthalle soll dann in und vor einer landwirtschaftlichen Halle hinter Holzkirchen gefeiert werden.

Die ist als Veranstaltungs-Location erprobt, wie zuletzt wieder „Alling brennt“, das Konzert der Landjugend, zeigte. Auch Parkplätze können hier leichter ausgewiesen werden als in der Ortsmitte.

Darsteller aus Straubing?

Geplant wird weiterhin mit Mittelalter-Gruppen, die beispielsweise zeitgenössisches Handwerk präsentieren, mit Kinderprogramm und Musik. Ob die Schlacht von Hoflach mit lebenden Personen nachgestellt werden kann, ist dagegen noch fraglich. Die Darsteller aus Straubing, die für dieses Jahr schon zugesagt hatten, haben im kommenden Jahr wieder ihr Agnes-Bernauer-Festspiel.

Trotzdem eine Ausstellung

Ganz spurlos soll das Jubiläum heuer aber nicht an Alling vorbeigehen. Am 23. September wird im Gymnastikraum der Sporthalle eine Ausstellung über die Schlacht und die Hintergründe des bayerischen Krieges eröffnet. Dabei sollen auch einige Fundstücke aus der näheren Umgebung wie Münzen oder Armbrustspitzen gezeigt werden. Zwei Tage später wird das Fresko aus dem Hoflacher Kirchlein, das den siegreichen Herzog im Dankgebet und eine Reihe von Münchner Bürgern und Patriziern zeigt, am Radweg unterhalb der Kapelle dauerhaft für die Öffentlichkeit enthüllt: Als fast maßstabsgetreuer Foto-Druck auf drei großen Plakatwänden. (op)

