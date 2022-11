Schlacht um Hoflach: Bild von Fresko ziert das Rathaus

Freuen sich über den neuen Blickfang (v.l.): Inge und Jürgen Klenk vom Kulturforum „allingas“ sowie Bürgermeister Stefan Joachimsthaler. © mm

Ein besonderer Blickfang ziert seit Kurzem das Allinger Rathaus: ein verkleinertes Abbild des Freskos, das in der Hoflacher Kirche an die Schlacht vor 600 Jahren erinnert. Das Kulturforum „allingas“ hat es der Gemeinde geschenkt.

Alling – „Zur dauerhaften Erinnerung“ haben Inge und Jürgen Klenk vom Kulturforum „allingas“ das Bild des Freskos an Bürgermeister Stefan Joachimsthaler übergeben. Im Übergang vom neuen Anbau zum Bauamt im alten Rathaus kann es nun von den Besuchern besichtigt werden. Mit den Worten: „Das ist eine sehr gute Idee, die Erinnerung so wach zu halten“, bedankte sich der Gemeindechef.

Fresko verliert an Farbe

Wie Jürgen Klenk erzählte, soll das Abbild auch den Zweck einer Dokumentation erfüllen. Da das Original-Fresko zunehmend an Farbigkeit und Kontrasten verliere, sei es wichtig gewesen, dass derArbeitskreis Alling im Historischen Verein (AK) den aktuellen Zustand habe fotographisch festhalten lassen. Die „allingas-Mitglieder“ Thomas Louis und Jürgen Klenk hatten das Fresko in Direktfotographie von einem Gerüst aus aufgenommen, das die Baufirma Vilgertshofer in der Kirche kostenlos aufgestellt hatte.

So war es möglich, ein auf Tuch gedrucktes Abbild in der Ausstellung zu zeigen, und es auf Verbundplatten gedruckt, unterhalb des Hoflacher Hügels aufzustellen. Auch dafür hat die Firma Vilgertshofer laut AK-Leiter Manfred Amann alle Kosten übernommen.

Die Ausstellung zur Schlacht um Hoflach anlässlich deren 600. Jahrestag, die der AK organisiert hatte, wurde an vier Wochenenden von mehr als 500 Menschen besucht, die sich für das historische Kapitel der Heimatgeschichte interessierten. Zusätzlich hatten sich etliche Schulklassen und Geschichtsvereine aus der Umgebung zu Sonderführungen angemeldet.

Ausstellung in Eichenau

Wer die Ausstellung versäumte, kann diese nun noch einige Wochen lang im Pfefferminzmuseum in Eichenau besichtigen. Mit auf Wanderschaft gingen außerdem die vielen Schilde, die von der Allinger Schreinerei Lang kostenlos angefertigt worden waren. Kinder haben sie außerdem unter Anleitung von Anna Borawsky-Utz vom Verein „X-Kids“ im Rahmen des Ferienprogrammes Fresko bemalt. Als Vorlagen dienten dabei Schilde, die auf dem Fresko die siegreichen Münchner Bürger mit sich führen.

Die Wanderausstellung rund um den Bayerischen Krieg, der eben mit der Schlacht bei Hoflach am 19. September 1422 endete, wird nach Eichenau noch in anderen Kommunen zu sehen sein. Schließlich war die gesamte Region von den Verwüstungen betroffen.

