Sie galt als wandelndes Gedächtnis der Bücherei

Von: Ulrike Osman

Teilen

So kannte man sie: Jutta Grözinger an der Ausgabetheke in der Allinger Bücherei. © os

Jutta Grözinger war sehr beliebt in Alling und hatte gute Ideen, den Kindern das Lesen nahezubringen. Im Alter von 65 Jahren ist sie verstorben.

Alling – Den Führerschein machen kann man in jeder Fahrschule. Aber den Bücherei-Führerschein, den gab es nur bei Jutta Grözinger. Die Leiterin der Gemeindebücherei Alling hatte sich das Konzept speziell für Erstklässler ausgedacht. In einer Einführung erklärte sie den Kindern alles, was sie wissen mussten, um sich zwischen den vielen Regalen zurechtzufinden.

Wo stehen welche Bücher? Wie sind sie geordnet? Wie findet man einen bestimmten Titel? Wie funktioniert das Ausleihen? Danach waren die Kinder in der Lage, die Einrichtung selbstständig zu nutzen. Und das taten sie auch, denn Jutta Grözinger war darauf bedacht, den Medienbestand auf den Geschmack der Leserschaft auszurichten. Sie kannte die Vorlieben der jüngeren und älteren Nutzer und kaufte neue Bücher, CDs, Comics und Hörbücher entsprechend ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch privat hatte sie die Nase ständig in einem Buch, verschlang alles von hoher Literatur über Belletristik bis hin zu Krimis und Thrillern. Stets hatte sie die Frage im Hinterkopf, ob das, was sie gerade am Wickel hatte, auch die Leserschaft der Bücherei interessieren könnte.

Seit dem Jahr 2004 arbeitete Jutta Grözinger in der gemeindlichen Einrichtung, 2015 übernahm sie die Leitung. Gerade bei Kindern war es ihr wichtig, das Interesse am Lesen zu wecken und zu fördern.

Erstmals durften 2018 auch Vorschulkinder in das Reich der Bücher schnuppern. Es gab Lese- und Vorlese-Veranstaltungen für Kindergartengruppen und Schulklassen. Sogar mit der Kinderkrippe bestand bereits eine Kooperation. Die meisten Kinder kannte Jutta Grözinger beim Namen und hatte einen guten Draht zu ihnen. Bei ihren Kolleginnen galt die beliebte Allingerin als „wandelndes Gedächtnis“ der Bücherei.

Bei allem Augenmerk auf den Lese-Nachwuchs behielt Grözinger auch die Älteren im Auge, die sie ebenfalls an die Bücherei binden wollte. Speziell für Eltern richtete sie eine Themenecke mit Erziehungsratgebern und Vorschlägen für Familienausflüge ein.

Seit kurzem sitzt Jutta Grözinger nicht mehr an der Ausgabetheke. Völlig überraschend ist sie im Alter von 65 Jahren verstorben. In der Bibliothek liegt nun ein Buch speziell für die langjährige Leiterin aus – ein Kondolenzbuch, in dem man von ihr Abschied nehmen kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.