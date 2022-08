Der besondere Verein: Sie gehen mit alten Traktoren auf Reisen

Biburg

Der Kurbel-Club Biburg ist der jüngste Verein im Ort. Aber seine Mitglieder kümmern sich mit Liebe um Gerätschaften, die andere als altes Glump abtun würden: Der 1990 gegründete Verein hat sich der Erhaltung und Präsentation bäuerlichen Kulturguts verschrieben. Vor allem geht es um alte Traktoren – und damit auf Reisen.

Biburg – Zwar finden sich bei dem einen oder anderen auch noch Pflüge aus Opas Zeiten oder ein zuletzt in den 1960er-Jahren hochmoderner Maishäcksler. Aber der Schwerpunkt der Sammelleidenschaft der Mitglieder des Kurbel-Clubs Biburg liegt doch auf selbst fahrendem Kulturgut: Traktoren aus den 1950er-Jahren oder älter, also jene, die noch mit einer Kurbel angelassen wurden.

Was die Biburger besonders macht, ist ihre Reisefreudigkeit über größere Distanzen: Erstmals 1991 und zuletzt alljährlich zieht es einen Teil der Mitglieder auf eine Schlepper-Tour in und über die Alpen.

1990 war es, als ein Biburger von der Verwandtschaft in Schöngeising einen ausrangierten Bulldog geschenkt bekam, der im Dorf gleich für Begeisterung sorgte. Auch andere legten sich einen Oldtimer zu. Ulrich Schmid war dann die treibende Kraft für eine Vereinsgründung. Anfangs wurden die Uralt-Traktor-Fahrer belächelt, als sie in Bierlaune ankündigten, demnächst den Großglockner rauf zu fahren – bis sie dann ihr Vorhaben tatsächlich wahr machten.

Ex-Kommandant als Reiseleiter

Bei manchen neuen Besitzern ließ die Euphorie freilich nach, als sich im Betrieb doch einige Macken zeigten. Dabei sind die alten Gefährte eigentlich recht robust, findet Michael Beischl, Ex-Feuerwehr-Kommandant in Biburg und so etwas wie der Routenplaner und Reiseleiter beim Kurbel-Club. Der TÜV hat selten etwas zu beanstanden, die Abnutzung ist ja auch gering.

Ersatzteile zu bekommen, ist keine große Schwierigkeit: Viele im Verein kommen nicht etwa aus der Landwirtschaft, sondern sind Kfz- oder Landmaschinen-Mechaniker und Meister im Reparieren. Für Gebraucht-Fahrzeuge gibt es einen regelrechten Markt – im Kfz-Teil des Münchner Merkur oder in der „Schlepper-Post“, einem ehemals schmalen Fachblättchen, das sich mittlerweile zur regelrechten Schwarte gemausert hat.

Die Preise haben allerdings auch zugenommen. Beischl wurde schon ein nicht einmal fahrfähiges Vorkriegsmodell für 20 000 Euro angeboten.

Ein-Zylinder mit gleichmäßigem Schlag

Der 55-jährige Kurbler ist stolzer Besitzer von drei Traktoren, darunter einem aus dem Baujahr 1939 vom einst größten europäischen Landmaschinenhersteller Lanz. Möglicherweise ist es das älteste Exemplar in Biburg, wüsste man, wann genau das Erbstück hergestellt wurde. Beischl liebt jedenfalls den Sound eines Ein-Zylinders, den „gleichmäßigen Schlag“ – und das gemächliche Tempo, mit dem man auf so einem Schmuckstück durch die Gegend tuckert. Diese Art von Entschleunigung sei gerade in den Bergen unvergleichlich. Mit im Schnitt 15 Stundenkilometern bewegen sich die Expeditionsteilnehmer in den Alpen.

Was aus einem alten Schlepper rauszuholen ist, bewies jüngst sein Sohn an einer Geschwindigkeitsanzeige am Rand von Biburg. Auf seinem Eicher – Baujahr 1955, 19 PS – kam er mit 22 Sachen aus Holzhausen angerauscht. Nicht alle Mitglieder haben ein eigenes Gefährt, manche reizt auch nur die Geselligkeit im Verein.

Einsatz bei Mahd und Maibaum-Diebstahl

Von den Oldtimern sind alle noch zugelassen, wenngleich höchstens noch eine Handvoll gelegentlich in der Landwirtschaft Dienst tut. Die weitaus meisten Schmuckstücke sind in Rente und nur bei besonderen Gelegenheiten im Einsatz. So wie kürzlich bei der gemeinsamen Mahd einer großen Wiese, die von der Vereinsjugend organisiert wurde. Mit dem Erlös des an einen Schafhalter verkauften Heus ließ sich der Grillabend finanzieren.

Oder wie vor drei Jahren, bei einem erfolgreichen Ausflug in die Gegend hinter Schöngeising. Die Kurbler stahlen damals den Jexhof-Maibaum. (Olf Paschen)

