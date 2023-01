Trockener Starzelbach wirft Fragen auf: Jetzt spricht der Experte

Der Starzelbach in Alling. Das trockene Bett ist derzeit schneebedeckt. © Gemeinde Alling

Warum führt der Starzelbach seit Monaten kein Wasser mehr? Das fragen sich nicht nur die Allinger. Ein Fachmann vom Wasserwirtschaftsamt klärte nun im Gemeinderat auf.

Alling – Dass die Starzel mit Ausnahme von etwas Flüssigkeit kurz vor Weihnachten seit langem trocken gefallen ist, hatte im Ort Gerüchte sprießen lassen. Gilchinger Kiesgrubenbesitzer oder heimliche Brunnenbohrer standen im Verdacht, dem Bach das Wasser zu nehmen. Auch von unerlaubten Ableitungen aus einem der zufließenden Gräben war die Rede.

Liegt es an der Wiedervernässung?

Ingrid Schilling von der Bürgerschaft Alling hatte schließlich in einem Antrag gefordert, mögliche Ursachen zu untersuchen und über die Ergebnisse aufzuklären. Denkbare Gründe ihrer Ansicht nach: Die Wiedervernässung des Wildmooses auf Gilchinger Flur oder sprunghaft gestiegene Förderung durch die Wasserversorger.

Zu wenig Regen

Für nichts von alledem gibt es Indizien, manches ist sogar ausgeschlossen, wie Florian Klein vom Wasserwirtschaftsamt dem Gemeinderat auseinandersetzte. Es habe schlicht und einfach zu wenig geregnet.

Eingriffe auf Starnberger Flur – wie im Wildmoos – können dem Starzelbach kein Oberflächenwasser abziehen, weil dazwischen eine kleine Wasserscheide liegt. Die Trinkwasserförderung sowohl durch das Allinger Werk als auch durch den großen Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe (WVA) zeigt über die Jahre konstante Zahlen und ist in letzter Zeit nicht signifikant angestiegen, erklärte der Experte.

Rekordwerte

Rekordwerte gibt es aus dem vergangenen Jahr und diesem Winter allerdings zu Niederschlagsmengen und Grundwasserstand. Wasser von oben kam zwar mit 875 Liter pro Quadratmeter (laut der Gilchinger Messstation) nur um zehn Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt, aber im vergangenen Sommer eben oft in Form von heftigen Schauern, die den Boden nicht ausreichend tränken können. Die letzten 90 Tage waren die trockensten seit dem Dürrejahr 1976.

Grundwasserstand

Unterboten wurde der Tiefstwert sogar beim Grundwasserstand. Die Gilchinger Messstelle direkt am Starzelbach zeigte in diesem Januar mit fast vier Metern unter Grund ein Niveau, wie es es in der Geschichte des Pegels seit 1976 noch nicht gegeben hat. Seit Februar 2022 ist der Grundwasserstand praktisch kontinuierlich gefallen. Aber der Grundwasserstand ist eben auch eine sehr veränderliche Größe. Erst zehn Jahre ist es her, dass er mit 25 Zentimetern einen Höchstwert erreicht hatte.

Fazit: Die Starzel braucht Niederschläge, um wieder ein Bach zu werden. Und darauf könne man nur hoffen, meinte Experte Klein. Denn den Regentanz beherrsche er leider nicht.

