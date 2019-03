Umzug zu Fuß mit Flugzeugen

Die Flugmodell-Sportgruppe Alling hat ihren neuen Flugplatz bezogen.

Alling - Der Aufwand war überschaubar: Das neue Fluggelände liegt genau gegenüber dem bisherigen. So blieb Zeit für ein kleines Einweihungsfest. Bürgermeister Frederik Röder (Mitte) nahm die Einladung ins Allinger Moos gerne an. Bei den Hobbyfliegern erfragte er Details zu den Flugmodellen. „In der Luft darf man keinen Moment den Blick von ihnen wenden“, warnte einer der Flieger, „man verliert sie schneller aus den Augen, als man sich vorstellen kann.“ Mit Unterstützung einer Lehrer/Schüler-Steuerung – der Lehrer kann hier, wie in der Fahrschule, jederzeit eingreifen – wagte Röder einen Testflug. „Ein faszinierender, hochtechnischer Sport“, stellte er fest. Das neue Fluggelände war bereits 2018 von Platzwart Eduard Augart regelmäßig gemäht worden. Der Verein startet auf einem top gepflegten Grün in die neue Flugsaison.