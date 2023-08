Große Trauer nach Vespa-Unfall in Schongau: „Wir wurden buchstäblich abgeschossen“

Von: Peter Loder

Besonders tragisch: Der Allinger Vespa-Club legte größten Wert auf Sicherheit – und wurden trotzdem völlig schuldlos in einen schweren Unfall verwickelt. Die meisten von ihnen werden wohl nie mehr auf einen Roller steigen. © Ruder

Mit einer Tragödie endete der Vereinsausflug des Allinger Vespa-Clubs. Zehn Motorroller wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt. Einer kam ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Alling – Josef „Beps“ Michl ist bei dem Massencrash auf der B 17 körperlich mit Prellungen am Oberschenkel vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Psychisch ist er aber schwer angeschlagen. Dem Tagblatt schilderte der ehemalige Fußballer und Bayernliga-Schiedsrichter aus Emmering das Drama in der Nähe von Schongau.

Um 9 Uhr morgens waren die zehn Vespa-Fahrer am Freitag beim vereinbarten Treffpunkt an den Starzelstuben gestartet. Als einziger Nicht-Allinger mit von der Partie: Beps Michl. Der 73-Jährige hatte lange bei Allings TSV-Senioren Fußball gespielt und Anschluss zum vor 22 Jahren gegründeten Vespa-Club mit einem Dutzend weiterer Fans der italienischen Kult-Marke gefunden.

Der diesjährige Vereinsausflug sollte über Lindau nach Friedrichshafen am Bodensee führen. Dort war ein Hotel gebucht und bereits bezahlt. Auch Ehefrauen waren mit von der Partie – vier auf dem Sozius hinter dem vom jeweiligen Gatten gelenkten Roller, zwei im von Ex-Gemeinderat Hermann Dejako gesteuerten Begleitfahrzeug. Bis auf eine Leichtverletzte blieben alle Frauen unversehrt.

Fünf Minuten vor der Tragödie hatte die insgesamt 17-köpfige Gruppe auf einem Parkplatz eine kurze Rast gemacht. Michl: „Da habe ich mich bei ,Heli’ noch über seinen Gesundheitszustand erkundigt, weil er vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten hatte.“ Kurze Zeit nach dem Gespräch starb der Kumpel beim Horror-Unfall.

Begleitbus-Fahrer erfuhr es am Handy

Zu diesem Zeitpunkt war Dejako bereits im Begleitbus vorausgefahren und in Richtung Nesselwang unterwegs, wo in einer Wirtschaft Tische fürs Mittagessen reserviert waren. Die Unfallstelle hatte Dejako längst hinter sich gelassen, als sein Handy klingelte. Am anderen Ende schildert der geschockte Heinz Bauernfeind den gerade erlebten Schicksalsschlag. Der Tourenleiter des Vespa-Clubs, der die Spitze des Roller-Konvois bildete, hat es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, das Sicherheitsbewusstsein der Gefährten zu schärfen und ist überzeugt: „So diszipliniert wie wir fährt keine andere Gruppe.“

Umso tragischer, dass die Allinger völlig unverschuldet in einen schlimmen Crash verwickelt wurden. „Wir wurden buchstäblich abgeschossen“, schildert Michl den Hergang. Ein 20-jähriger Marktoberdorfer war mit seinem Audi auf der Bundesstraße 17 von Peiting kommend in Richtung Altenstadt unterwegs. Zwischen Hohenfurch und Schongau kam er von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal mit dem Roller von Metz sowie einem Mercedes Vito zusammen, der von einem 33-jährigen Augsburger gesteuert wurde.

Rettungswagen oder Hubschrauber?

Während der Vito im Grünstreifen zum Stehen kam, schleuderte der Audi über die Straße und kollidierte mit drei weiteren Vespas. Eine davon gehörte Michl, der etwa fünf Meter hinter dem späteren Todesopfer fuhr: „Es war wie im Karussell, Autos und Roller drehten und überschlugen sich. Alles ging rasend schnell.“

Er erinnert sich noch an den Sturz und daran, wie er später im Rettungswagen lag. „Dort hat mich ein Notarzt aus einem Hubschrauber nach meinen Schmerzen gefragt. Ich sagte, es sei auszuhalten.“ Also wurde Michl mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Sein schwerer verletzter Vespa-Kollege Josef J. wurde ins Klinikum nach Kaufbeuren geflogen. Insgesamt waren drei Hubschrauber und 30 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Der Emmeringer wurde ins Krankenhaus nach Schongau transportiert und verbrachte dort die Nacht unter ärztlicher Beobachtung.

Bis auf Josef J., der mehrere Rippenbrüche erlitten hat, sind alle Unfallbeteiligten mittlerweile wieder daheim. Die meisten wurden noch am Freitagabend von Mitarbeitern des Weilheimer Kriseninterventions-Teams nach Hause gebracht. Josef Michl wurde am Samstagmorgen von Ehefrau und Tochter aus der Klinik in Schongau abgeholt. Eigentlich wollte die Familie am Mittwoch eine Skandinavien-Kreuzfahrt antreten. Ob er das wirklich macht, weiß Michl derzeit noch nicht. Klar ist für ihn: „Auf einen Motorroller setze ich mich nicht mehr.“

Ähnlich haben sich laut Hermann Dejako alle weiteren Unfallbeteiligten geäußert, denen von den Notfall-Medizinern psychologische Begleitung empfohlen wurde, um das schreckliche Erlebnis zu verarbeiten. „Ich bekomme die Bilder nicht mehr aus dem Kopf“, sagt Michl, der erleben musste, wie ein paar Meter weiter sein Kamerad auf der Straße starb.

Die Söhne fuhren eine andere Route

Michael Metz (68), den ganz Alling nur unter seinem Spitznamen „Heli“ kannte, war von 1997 bis 2004 Chef der örtlichen Feuerwehr und wurde 2022 zum Ehrenkommandanten ernannt. Seine Drillingssöhne waren am Freitag ebenfalls zu einem Roller-Ausflug aufgebrochen, hatten mit ihrer jungen Motorrad-Gruppe aber eine andere Route als die Vespa-Senioren gewählt.

