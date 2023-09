Volkshochschul-Kurse im alten Allinger Sitzungssaal

Hereinspaziert: Im Allinger Rathaus kann man künftig VHS-Kurse besuchen. Über die Kooperation freuen sich Bürgermeister Stefan Joachimsthaler und VHS-Geschäftsführer Christian Winklmeier. © tb

Ab sofort bietet die Volkshochschule (VHS) auch Kurse in Alling an. Bei einer Umfrage in der Gemeinde hatte sich im Herbst gezeigt, dass sich viele Bürger ein solches Angebot wünschen – nun wird dieser Wunsch erfüllt. Das Programm startet am 25. September.

Alling - Großes Interesse hatte die Umfrage ergeben, vor allem an Sprachkursen. Die gibt es nun im Herbst- und Winterprogramm in Alling. Organisiert wird das Ganze vom VHS-Verbund Stadt-Land-Bruck, zu dem neben der Kreisstadt auch Maisach und Mammendorf gehören. Für die Kurse stellt die Gemeindeverwaltung den alten Sitzungssaal im Allinger Rathaus zur Verfügung.

Los geht’s mit dem Programm am Montag, 25. September: Dann startet ein Italienischkurs auf dem Niveau A1 für Anfänger ohne Vorkenntnisse. Dieser findet 15 Mal bis zum 22. Januar, jeweils von 9 Uhr bis 10.30 Uhr, statt. Ein weiterer Italienisch-Anfängerkurs läuft ab 28. September, 17 bis 18.30 Uhr.

Zudem kann man ab Donnerstag, 28. September, Spanisch in Alling lernen. Eine Gruppe auf dem Niveau A1 läuft von 8.30 bis 10 Uhr, die andere für B1 von 10.05 bis 11.35 Uhr. Auch hier sind es 15 Termine. Zudem gibt es einen Abendkurs für Spanisch B1 mit zwölf Treffen (18.30 bis 20 Uhr). Zudem im Programm ist Englisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse: ab Freitag, 29. September (ab 9 Uhr, 15 Termine).

Und es wird sportlich bei „Lauf, Mama, lauf“ ab Dienstag, 26. September: Von 11.15 bis 12.15 Uhr findet das Laufangebot mit Kinderwagen (und dem Nachwuchs darin) im Freien statt. Treffpunkt ist der Spielplatz an der Agnes- Bernauer-Straße. Acht Wochen läuft der Kurs.

Wird das Angebot der Volkshochschule in Alling gut angenommen, so soll das Programm für das Frühjahrssemester 2024 erweitert werden. Die örtlichen Angebote finden sich über eine Verlinkung auf alling.de, zudem im VHS-Programmheft, das im Allinger Rathaus zu den Öffnungszeiten kostenfrei abgeholt werden kann. Programmhefte liegen auch in einem Kasten bei der Bushaltestelle an der Weidenlohstraße.

Weitere Informationen zu Kursen, Gebühren und Anmeldung auf www.vhs-stadtlandbruck.de, unter Telefon (0 81 41) 50 14 20 oder per E-Mail an die Adresse vhs@ fuerstenfeldbruck.de. amk