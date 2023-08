Wildes Überholmanöver auf der B2 bei Alling - Polizei sucht den Fahrer eines weißen Pkw

Von: Thomas Steinhardt

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Mit einem verkehrsregelwidrigen Überholmanöver hat der Fahrer eines weißen Pkw auf der B2 bei Alling beinahe einen schlimmen Crash verursacht. Die Polizei sucht nach dem Fahrer.

Alling - Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch, 16. August, um 10.35 Uhr, wie die Polizei jetzt berichtet. Der Fahrer eines weißen Pkw überholte auf der B 2 auf Höhe Alling einen in Richtung München fahrenden Wagen. Er zwang damit einen weiteren Autofahrer, der in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs war, stark nach rechts auszuweichen - zu einem Crash kam es zwar nicht, der Vorfall hätte aber übel enden können.

Ruckartig abgebrochen

Der Fahrer des weißen Pkw missachtete laut Polizei das dort geltende Überholverbot und die durchgezogene Linie - genau auf Höhe der Ein- und Ausfahrten Alling nach dem Hoflacher Berg. Dadurch befand sich der weiße Pkw auf der Spur Richtung Fürstenfeldbruck. Genau in diesem Moment bog ein 25-jähriger Audi-Fahrer auf die B2 ein. Er musste den Vorgang ruckartig abbrechen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er zog scharf nach rechts auf den Rest des Beschleunigungsstreifens, und kollidierte dort mit dem Bordstein.

Einfach weiter gefahren

Zum drohenden Zusammenstoß mit dem weißen Pkw kam es nicht. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Sein Audi aber war nicht mehr fahrbereit. Der Lenker des weißen Pkw fuhr einfach weiter.

Die Polizei fragt nun: Wer hat am Mittwoch, 16. August, gegen 10.35 Uhr auf der B 2 dieses verbotswidrige Überholmanöver gesehen, wer wurde von dem weißen Pkw überholt, oder wer kann sonst konkrete Angaben zu dem weißen Pkw und seinem flüchtigen Fahrer machen?

Hinweise an die Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck, Telefon (08141) 612 621 oder an jede andere Polizeidienststelle.

