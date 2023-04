Windräder bei Alling und Schöngeising geplant - Verfahren steht ganz am Anfang

Von: Thomas Steinhardt, Eva Strauß

Teilen

Zwei oder vielleicht sogar drei Windräder sollen zwischen Alling, Gilching und Schöngeising entstehen. © Stadtwerke FFB

Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck möchten im Wald zwischen Alling, Gilching und Schöngeising zwei Windräder bauen. Das Verfahren steht ganz am Anfang.

Alling - Die Grundstücke liegen auf Gilchinger Flur (Kreis Starnberg), sind aber nahe an der Gemarkung von Alling und Schöngeising. Auch die beiden Kommunen im Landkreis Fürstenfeldbruck sollen daher beteiligt werden - in „substanzieller“ Form, wie es heißt. Die Brucker Stadtwerke haben die fraglichen Flächen bereits gepachtet. Zwei bis maximal drei Räder seien möglich, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Flächen sind in einem Teilflächennutzungsplan des Landkreises Starnberg als Konzentrationsfläche Windkraft ausgewiesen.

Erst der Artenschutz

Nun stehen Informationsveranstaltungen in allen drei Gemeinden an. Dann beginnen die eigentlichen Planungen. Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen sollen Anfang 2024 starten. Das immissionsschutzrechtliche Verfahren soll im Frühjahr 2025 beginnen. Möglicher Baubeginn könnte im ersten Halbjahr 2027 sein. Da derzeit gesetzliche Änderungen umgesetzt würden, könne sich der Zeitplan ändern, mitunter beschleunigen, heißt es.

Info-Termine 2. Mai, 19:30 Uhr, Sporthalle Alling, Parsbergstraße 14, 82239 Alling 3. Mai, 19:30 Uhr, Kinderhaus der Gemeinde, Von-Hundt-Straße 16, Schöngeising 4. Mai, 19.30 Uhr Rathaussaal, Rathausplatz 1, 82205 Gilching

Effizienz

Die Stadtwerke betonen in diesem Zusammenhang: Die energetische Effizienz moderner Windkraftanlagen sei durch mehrere Studien von unabhängigen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel die des Instituts für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart bestätigt. Demnach beträgt die energetische Amortisation (Energierücklaufzeit) einer Windturbine an Land zwischen drei Monaten und einem Jahr. Eine Windenergieanlage erzeuge gut 40 bis 70 Mal so viel Energie, wie für ihre Herstellung, Nutzung und Entsorgung eingesetzt werde. Eine moderne Windenergieanlage mit etwa fünf MW Leistung produziere rund 10.000.000 kWh. Das entspreche einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2800 Vier-Personen-Haushalten.

Die Fläche, die für den Aufbau eines Windrades benötigt wird, betrage etwa 0,6 bis 0,8 Hektar (ha). Von dieser Fläche werden für den Betrieb nur 0,3 ha benötig und geschottert. Das Fundament der Windkraftanlage hat einen Durchmesser von ca. 21 m. Die restlichen Flächen werden nach Inbetriebnahme wiederhergestellt.

Das sagen die Bürgermeister

Allings Bürgermeister Stefan Joachimsthaler begrüßt den Bau der Windkraftanlagen. „Wir müssen in die Richtung was tun“, sagt er. Wichtig sei ihm vor allem gewesen, dass die Kommunen und Bürger partizipieren können. „Wenn wir die schon an unserer Gemeindegrenze haben, dann wollen wir auch beteiligt werden“, erklärt er.

Das sagt auch sein Schöngeisinger Amtskollege Thomas Totzauer. „Wir möchten an der Windenergie, die dort erzeugt wird, unseren Anteil haben.“ Wie die Beteiligung aussehen könnte, ist aber noch völlig unklar. „Wir alle drei Gemeinden wollen uns aber zu Teilen einbringen“, so Totzauer.

Wie die beiden Rathauschefs sagen, wollten sie die Bürger möglichst früh über die Pläne der Stadtwerke informieren. Ebenso wichtig sei es ihnen gewesen, dass der Investor/Betreiber ein regionales Unternehmen ist. Das sei mit den Stadtwerken der Fall.

Joachimsthaler, Totzauer und ihr Gilchinger Kollege Manfred Totzauer könnten sich sogar drei Windräder an dem Standort vorstellen. „Dann hätte jede Kommune symbolisch eines“, so Totzauer.

Auch interessant: Stadtwerke: Erfolg der Windräder macht Lust auf mehr

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.