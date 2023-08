Abschied von Ziel 21 - so ticken Bürger bei der Energiewende

Von: Thomas Steinhardt

Haben jahrelang beraten: Nun räumen sie ihr Büro: Gottfried Obermair und Teamassistentin Gabi Schallermayer. © Privat

Beim Energiewendeverein Ziel 21 gehen nach knapp 23 Jahren die Lichter aus – die Energieagentur in Türkenfeld übernimmt. Damit endet auch die Ära von Gottfried Obermair als Chef des Vereins.

Landkreis – Er hatte die Leitung von Ziel 21 im Jahr 2016 übernommen – und seither bei Beratungen viel über die wahre Motivation für energetische Sanierungen gelernt.

„Es war eine schöne Zeit. Es hat Spaß gemacht“, sagt Obermair wenige Tage, nachdem der Verein sein Büro im Landratsamt geräumt hat, was ein wenig wie der symbolische Schlussstrich von Ziel 21 gewertet werden kann. Obermair ist überzeugt: „Ziel 21 wurde wahrgenommen.“ Anfangs sei der Verein in anderen Landkreisen sogar als Vorbild empfunden worden – mittlerweile gelten (größere) Energieagenturen als der richtige Weg. Allerdings: Sowohl bei Ziel 21 als auch bei der neu gegründeten Energieagentur mit Sitz in Türkenfeld steht Beratung und Bewusstseinsbildung im Mittelpunkt, nicht der Verkauf oder der Bau von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung.

Anfragen steigen

Wie Gottfried Obermair erzählt, hätten die Anfragen schon während der Corona-Zeit stark zugenommen. Damals habe man Beratungen dann eben telefonisch durchgeführt. Mit dem Ukraine-Krieg sei die Nachfrage noch einmal gestiegen. Dabei dürfe man sich aber keine Illusionen machen: Die Motivation, etwa bei der Heizung auf neue, nicht fossile Energie umzusteigen, sei meist monetärer Art. „Da geht es nicht darum, die Welt zu retten.“

Obermair betont, dass Beratungen etwa für energetische Sanierungen in Wohnhäusern immer individuell ablaufen müssten. „Es gibt viele Möglichkeiten.“ Und nicht jede passt bei jedem Haus. Eine Wärmepumpe ohne Solaranlage sei bei den aktuelle Strompreisen etwa nicht so günstig.

Neue Haustüre?

Das wichtigste dabei sei der ehrliche Dialog mit eine Interessenten. Gerne erzählt Obermair von dem Anruf eines Mannes, der staatliche Förderung für eine neue Haustüre abgreifen wollte, weil der Wind durch die alte hindurch pfiff. Natürlich gab es da keine Förderung. Aber es gab Gespräche, an deren Ende ein individueller, längerfristiger Sanierungsplan stand.

Die Windkraft

Die bei vielen eher ablehnende Haltung gegenüber erneuerbaren Energien sei nicht mehr so stark wie es schon mal war, findet Obermair. Auch die Windkraft werde entspannter gesehen. Hier gelte aber ebenfalls: Es geht den Leuten weniger um die Umwelt als vielmehr ums Geld. Wenn das passt, komme natürlich die Freude, etwas für die Umwelt getan zu haben, dazu.

Den Übergang von Ziel 21 in die Energieagentur findet Gottfried Obermair sehr wichtig. Die Agentur (zuständig für drei Landkreise) könne auch Kommunen und Betriebe beraten, was den Rahmen von Ziel 21 gesprengt hätte. Gerade bei der Wärmeplanung sei das Wissen um kommunale Vorhaben bei der individuellen Beratung sehr wichtig. „Ich hoffe, dass die Klimaagentur stark frequentiert wird.“ Rückschauend auf Ziel 21 zeigt sich Obermair überzeugt. „Wir wären nicht so weit, wie wir sind, wenn es Ziel 21 nicht gegeben hätte.“

Interview mit Landrat Karmasin

Herr Karmasin: Als damals junger Landrat wurden Sie ein wenig belächelt, als Sie sich in Klima- und Energie engagierten – wird jedenfalls berichtet. War das so? Und war der Widerstand in Bruck groß, als Ziel 21 gegründet werden sollte?

Thomas Karmasin: „Bei uns gab es eigentlich keine Widerstände. Manchen war die Thematik ein Anliegen, andere sahen es eher als Arabesque. Bei den Kollegen im Landkreistag war das damals kontroverser. Einige haben Interesse gezeigt aber viele haben gedacht, was ein Landrat formuliert hat: „Das grüne Zeug kommt mir nicht ins Haus.“ Ich habe damals erwidert: „Warum willst du Themen, die zweifellos sinnvoll sind, den Grünen überlassen?“ aber er war nicht überzeugt.

Die Finanzausstattung des Vereins war nicht so üppig. Hätte man in der Rückschau mehr unternehmen sollen?

Thomas Karmasin: Es ist halt alles immer eine Frage der finanziellen Machbarkeit. Ich kenne eigentlich von der Musikschule bis zur Integrationshilfe kaum Bereiche, die der Landkreis fördert, bei denen nicht mehr Geld besser wäre.

Obwohl Ziel 21 sich um Bewusstseinsbildung bemüht hat, sind die Fernseher größer, die Autos dicker und die Kühlschränke mehr geworden. Hat der Versuch überhaupt etwas gebracht?

Thomas Karmasin: Ich fürchte, dass sich den Bemühungen von Ziel 21 zum Trotz auch bei uns nur wenige Menschen diesem Trend entzogen haben. Aber Ziel 21 hat Nachahmer gefunden und inzwischen wird landauf landab an der Bewusstseinsbildung gearbeitet. Ich denke, man schaut nicht erst seit dem Ukrainekrieg beim neuen Kühlschrank auf die Energieeffizienzklasse. Freilich: Einen richtigen Schub haben die privaten Photovoltaik-Anlagen nicht durch die Bewusstseinsbildung bekommen, sondern durch die Energiekrise.

Die Autarkie-Bemühungen des Kreises beziehungsweise der Versuch, klimaneutral zu werden, müssen als gescheitert betrachtet werden. Woran lag´s?

Thomas Karmasin: Es gab zwei Komponenten, um das Ziel zu erreichen: die verstärkte Nutzung regenerativer Energien und die Senkung des Energieverbrauches. Vor allem Letzteres ist bei Weitem nicht gelungen. Das Wenige, was hier erreicht wurde, wurde durch Zuzug wieder konterkariert.

Eine Novellierung der Gesetzgebung brachte in Bayern eine Möglichkeit, für die Sie länger gekämpft haben: Die Erlaubnis, dass Landkreise Energie über ihren eigenen Bedarf hinaus erzeugen dürfen. Ist das relevant?

Thomas Karmasin: Ja, das ist eine ganz wichtige Gesetzesänderung. Es ging uns nie darum, den Gemeinden in ihrer Aufgabe auf Energieversorgung Konkurrenz zu machen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der Landkreis irgendwo ein Windrad aufstellen wird oder Ähnliches. Aber das Potenzial, das in der GfA (Gesellschaft für Abfallwirtschaft Anm. d. Red.) steckt, insbesondere das Thema Geothermie können wir jetzt viel besser nutzen. Das ist ein wichtiger regionaler Beitrag zur Energiewende.

Ziel 21 geht auf in der Energie-Agentur. Welche Impulse erwarten Sie sich von letzterer?

Thomas Karmasin: Die Energieagentur wird nichts völlig anderes machen als Ziel 21, aber es steckt die Power von drei Landkreisen drin und auch die entsprechende Ausstattung. Das wird schon nochmal mehr Schlagkraft bedeuten.

