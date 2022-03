Kinderhaus auf Bolzplatz: 836 Unterschriften übergeben

Von: Helga Zagermann

Teilen

Bürgerbegehren „Rettet den Allinger Schulsportplatz“: Die Mitinitiatoren der Aktion – (v.r.) Peter Schreiner, Robert Schröder und Hubert Utz – übergaben am Mittwoch eine Liste mit 836 Unterschriften von Allingern, die das Bürgerbegehren unterstützen, an Rathauschef Stefan Joachimsthaler. © Peter Weber

Alling – In der Debatte um den Kinderhaus-Neubau auf dem Bolzplatzes werden die Bürger wohl demnächst eine doppelte Entscheidung treffen müssen. Initiatoren des Bürgerbegehrens „Rettet den Allinger Schulsportplatz“ haben am Mittwoch 836 Unterschriften an Rathauschef Stefan Joachimsthaler (CSU) übergeben.

Damit ist die erste Hürde geschafft. Die Initiatoren hätten nur Unterschriften von rund 280 Wahlberechtigten gebraucht. Nun muss das Bürgerbegehren aber noch inhaltlich zugelassen werden, damit es zum Bürgerentscheid kommt.

Aber auch der Gemeinderat hat sich in Stellung gebracht, wie Vize-Bürgermeister Hans Friedl (FW) berichtet: Zehn Gremiumsmitglieder haben sich parteiübergreifend zusammengetan, um ein Ratsbegehren parallel zum Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen: Neben Joachimsthaler und Friedl sind das 3. Bürgermeister Florian Naßl, Hans Ludwig, Karl Wörl (alle drei Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen), Erich Heinz, Walter Herz, Jakob Kiemer, Thomas Muderlak (alle CSU) und Hubert Winkler (SPD). Nicht angeschlossen haben sich die zwei Grünen, die drei Räte der Allinger Bürgervereinigung, Ingrid Schilling (Bürgerschaft Alling) und Simone Stenzer (FW).

Friedl sagt: „Die Bürger sollen in einer demokratischen Abstimmung entscheiden, ob trotz vorliegender Planung, trotz Baugenehmigung, trotz Zusage von über drei Millionen Euro an Zuschüssen, trotz bereits bezahlter Planungskosten und weiterer vorhabensbedingter Ausgaben von mehr als 720.000 Euro, trotz laufendem Bauvergabeverfahren das Projekt zur Schaffung der notwendigen Kindergartenplätze eingestellt oder zu Ende gebracht werden soll.“

Stimme die Mehrheit für den Erhalt des Bolzplatzes, kämen zu den verlorenen Zuschüssen und Kosten noch die Grundstückssuche und vor allem nicht unerhebliche Grundstückskosten hinzu. Man wolle zeitnah zu Bürgerinfoveranstaltungen in Alling und Biburg einladen, so Friedl. Dabei solle auch dargestellt werden, dass sowohl Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche und das „Freizeitbolzen“ auch nach dem Bau der Kita weiterhin möglich sein werden.

Auf den Listen haben mehr Allinger unterschrieben als beim ersten Versuch vor drei Jahren, den Kinderhaus-Neubau auf der Grünfläche einzuschränken oder zu verhindern. Damals konnten an die 500 Menschen überzeugt werden. Die vorgeschlagene Frage des Bürgerbegehrens wurde aber als unzulässig abgelehnt. Diesmal hatte man sich vorab juristisch beraten lassen.

Nach Auskunft von Robert Schröder, einem der drei Initiatoren, wurden insgesamt etwa 1000 Haushalte in den Ortsteilen direkt angesprochen, außerdem lagen in einigen Läden Unterschriftenlisten aus. Nach seinem Eindruck hängen viele Allinger inzwischen an dem Dorfplatz, der sich zu einer Art Ortsmitte entwickelt hat, auf dem trainiert und gefeiert wird.

Außerdem gebe es anders als vor drei Jahren Alternativen zu einem Sieben-Millionen-Euro-Neubau, nämlich Erweiterungsmöglichkeiten neben der Biburger Kita und den ins Auge gefassten Naturkindergarten. Das Bürgerbegehren sei aber in erster Linie für den Erhalt der Grünfläche gedacht, „nicht gegen etwas oder jemand“, sagt der ehemalige Vorsitzende des TSV Alling, der früher für die CSU im Gemeinderat saß.

von Helga Zagermann und Olf Paschen