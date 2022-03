Alte Schule könnte Flüchtlingsdomizil werden

Teilen

Die alte Schule in Hörbach. © Archiv (gog)

Die Alte Schule in Hörbach könnte bald wieder mit Leben erfüllt sein. Vor knapp neun Jahren war der Kindergarten ausgezogen, seitdem steht das Gebäude leer.

Althegnenberg - Nun wurde das Haus hergerichtet und könnte Platz bieten für 20 ukrainische Flüchtlinge. Das Bauamt im Landratsamt hat grünes Licht gegeben, berichtete Bürgermeister Rainer Spicker (BI) in der Gemeinderatssitzung. Elektrik und sanitäre Anlagen wurden überprüft, alle Räume gereinigt, Betten sind reserviert. Althegnenberg ist also gerüstet und bereit zu helfen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Vier bis fünf Familien, also etwa 20 Kriegsflüchtlinge, könnten unterkommen. Und sie wären nicht die ersten in der Gemeinde. Vier Familien im Ort haben privat Flüchtlinge aufgenommen. Der Helferkreis, der sich seinerzeit um syrische Flüchtlinge gekümmert hatte, könnte wieder reaktiviert werden. Zudem soll das Pfarrheim als Anlaufstelle an ein bis zwei Tagen in der Woche geöffnet werden, damit sich die Geflüchteten treffen können. Eine Dolmetscherin sei gefunden, so Spicker. Die Hilfsbereitschaft sei groß, dennoch lautete sein Appell: Wer ein leer stehendes Haus oder eine freie Wohnung habe, solle sich bitte melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.