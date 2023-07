Tödlicher Unfall auf der B2 - Feuerwehr-Kommandant war als erster vor Ort

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Auf der B2 stießen zwei Autos zusammen. © FFW Althegnenberg

Bei einem Unfall am Donnerstag in der Früh auf der B2 bei Althegnenberg ist ein 72-Jähriger gestorben. Weitere Personen wurden schwer verletzt.

Althegnenberg - Zu dem Unfall kam es in der Früh um 7.15 Uhr, wie die Polizei berichtet. Ein 38-jähriger Augsburger fuhr mit seinem Mercedes C-Klasse auf der B2 von Althegnenberg in Richtung Steinach (Kreis Aichach-Friedberg). Er kam aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, einem VW T-Roc, frontal zusammen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der 72-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Beifahrer musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Beide haben, soweit bislang bekannt, einen Wohnsitz im Landkreis Augsburg, so die Polizei. Der 38-jährige Augsburger musste ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Gutachten in Auftrag gegeben

Als erster vor Ort war der Kommandant der Feuerwehr Althegnenberg. Er war auf dem Weg zur Arbeit am Unfallort vorbei gekommen und konnte so direkt die Rettungskette in Kraft setzen sowie die Erstversorgung der Beteiligten übernehmen. Später befreiten Kameraden der Feuerwehr Verletzte aus den Wagen.

Die Staatsanwaltschaft München II hat ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben. Die Feuerwehren Althegnenberg und Merching waren an der Unfallstelle eingesetzt. Die B2 musste für mehrere Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Hinweis: Dieser am Donnerstag erstellte Beitrag wurde am Freitag um Infos der Feuerwehr Althegnenberg ergänzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.