Neue Mini-Post im Container am Bahnhof

Teilen

Althegnenberg bekommt eine Post. © Oliver Berg/dpa

Althegnenberg bekommt wieder eine Post. Die Filiale soll vorübergehend in einem Container in der Nähe der Bahnunterführung entstehen – mit Dixie-Klo.

Althegnenberg – Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat bereits mit diesem Thema. Auch seitens der Bürger wurde immer wieder der Wunsch nach einer Postfiliale geäußert. Mehrere Versuche waren gemacht worden, etwa sich in einem Gebäude einzumieten oder im örtlichen Supermarkt unterzukommen. Auch die Gewerbetreibenden waren gefragt worden, aber alle Gespräche führten ins Leere. „Es war einfach nichts Adäquates da“, so Rathauschef Rainer Spicker (BI) zu Beginn des Tagesordnungspunktes im Gemeinderat.

Langfristig ist geplant, dass eine Postfiliale in der Ortsmitte entsteht, doch noch ist die Bebauung dort lediglich auf dem Papier geplant. Deshalb gibt es nun eine Zwischenlösung: Die Post wird in einen Container in der Hohdorfer Straße 10, in der Nähe der Bahnunterführung, ziehen.

Mit Dixie-Klo

Drei mal sechs Meter soll der Container groß sein. Sollten Kunden ein Bedürfnis verspüren, steht ihnen lediglich ein Dixie-Klo zur Verfügung. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Sie vermietet es dann an die Post.

Zunächst war angedacht worden, die bereits vorhandene Bodenplatte auf dem Grundstück zu verwenden. Doch nachdem ein Anlieger Bedenken bezüglich der Standfestigkeit der Bodenplatte geäußert hatte, soll stattdessen ein paar Meter versetzt eine Fläche aufgekiest werden. Dort soll dann der Container aufgestellt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ludwig Neuner (SPD) erkundigte sich, wer die Kosten für die Erschließung zahle. „Das übernimmt alles die Post“, antwortetet Spicker. Das Vorhaben stieß nicht nur auf Zustimmung im Gremium. „Mir gefällt der Standort nicht“, monierte Norbert Scholz (CSU). Zudem verstehe er nicht, dass die Post nicht einen größeren Container aufstellen wolle mit integriertem Toiletten- und Waschraum, sondern nur ein Dixie-Klo. „Das ist kein Aushängeschild für den Ort, von der Post erwarte ich schon gewisse Standards.“

Zwei Stunden geöffnet

Die Gemeinde habe der Post auch angeboten, einen neun Meter langen Container dort aufzustellen, erklärte Spicker. Der Platz sei vorhanden. „Aber das kann ich nicht beeinflussen.“

Der Post-Container soll voraussichtlich zwei Stunden täglich geöffnet sein. „Die Bürger sind froh, wenn wir überhaupt wieder eine Post haben, und werden sich nach den Öffnungszeiten richten. Alles andere geht uns nichts an, die Gemeinde ist nur Vermieter“, sagte Manfred Christoph (BI) zur Toiletten-Debatte. Am Ende votierte das Gremium einstimmig dafür, dass die Post den Container errichten darf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.